Anticipazione Una Vita, la morte di Marcia: Genoveva finisce in carcere

Dopo l’omicidio di Ursula, la Salmeron mette fuori gioco anche la Sampaio: questa volta, però, non procede tutto come lei ha immaginato

Dopo la morte di Marcia, Genoveva finisce in prigione. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che spunta una prova, che permette al commissario Mendez di portare la Salmeron dietro le sbarre. Il tutto accade nel momento in cui Felipe inizia ad avere dei sospetti. La povera Sampaio ha la possibilità di rivelargli ciò che ha appena scoperto durante il confronto con Andrade.

Infatti, la brasiliana riesce a confessare all’avvocato che Genoveva e Santiago sono stati alleati, sin dall’inizio. Israel, questo il suo vero nome, è giunto ad Acacias per volere della Salmeron, disposta a tutto pur di separare Felipe e Marcia. Ora che è certa del fatto che la sua rivale è a conoscenza della verità, la nuova dark lady di Acacias deve mettere in atto un altro dei suoi folli piani.

Dopo essersi sbarazzata di Ursula con l’aiuto di Santiago, ecco che Genoveva uccide Marcia. Un ultimo confronto che si conclude con la tragica morte della Sampaio, che desiderava solo viversi la sua storia d’amore con Felipe. Quest’ultimo è profondamente sconvolto per quanto accaduto e inizia ad avere dei dubbi sul possibile coinvolgimento di sua moglie nell’omicidio.

Ormai Mendez, invece, è certo: Genoveva ha a che fare sia con la morte di Ursula che con quella di Marcia. La Salmeron appare disgustata dal fatto che il commissario la stia accusando di aver commesso tali delitti. E mentre Santiago è ormai lontano da Acacias, Felipe e Mendez mettono in atto uno stratagemma. I due fingono di non nutrire più dei dubbi sulla colpevolezza di Genoveva.

Lei tira un sospiro di sollievo e Cesareo viene arrestato. Il vigilante finisce in prigione, dopo aver trovato il corpo senza vita di Marcia. Conferma poi la sua versione dei fatti a Felipe, che prende le sue difese: non crede che Santiago sia il colpevole. Per l’Alvarez Hermoso è chiaro che Cesareo sia innocente e chiede a Mendez di liberarlo.

A giocare un ruolo decisivo in questa fase della trama è la nuova domestica degli Alvarez Hermoso, Laura. La misteriosa new entry rivela a Felipe di aver assistito a un duro confronto tra Genoveva e Santiago, prima della partenza di quest’ultimo.

Mendez decide di liberare Cesareo, il quale confessa a Felipe di aver visto la Salmeron proprio nel luogo in cui Marcia viene trovata morta. A questo punto, le anticipazioni di Una Vita segnalano che Laura fornisce una prova chiave.

La domestica assicura che il pugnale con cui è stata assassinata Marcia è in possesso di Genoveva. Ed ecco che la Salmeron viene arrestata e accusata di aver ucciso la Sampaio.

E mentre si rifiuta di rispondere alle domande di Mendez, Genoveva incolpa Felipe del suo arresto.