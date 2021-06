Anticipazioni Una Vita, Marcia muore: Felipe mette in atto una strategia

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita Marcia muore. La morte della Sampaio arriva in modo improvviso, ma forse non poi così inaspettatamente. Genoveva è disposta a tutto pur di raggiungere i suoi scopi e l’ha dimostrato più volte, organizzando anche l’omicidio di Ursula. Ormai ha preso ufficialmente il posto della Dicenta ad Acacias e nessuno sembra riuscire a metterla fuori gioco. Le anticipazioni fanno sapere che Marcia decide di rivelare a Felipe cosa le ha raccontato Andrade in carcere prima di morire.

Il malvivente le ha confessato che è stata proprio Genoveva a voler far arrivare ad Acacias Santiago, che in realtà si è rivelato essere Israel, il fratello gemello. In questo modo, la Salmeron avrebbe potuto allontanare Felipe e Marcia. In effetti, il suo piano è riuscito alla grande. La Sampaio non fa in tempo a bloccare le nozze dell’Alvarez Hermoso con Genoveva, ma non perde le speranze. A un certo punto, decide di raccontare la verità all’avvocato, che subito dopo vorrebbe avere con lei un altro confronto.

Ma questo incontro non ci sarà mai! Genoveva e Marcia si confrontano per l’ultima volta e avviene la tragedia. La Salmeron decide di togliere la vita alla povera Sampaio, che viene poi trovata morta da Cesareo. La notizia sulla morte di Marcia devasta ovviamente Felipe, il quale si ritrova nuovamente a vivere un importante lutto. Le anticipazioni segnalano una fase della trama di Una Vita abbastanza complicata per l’avvocato, che non può non sospettare della sua attuale moglie.

Inizialmente decide di recarsi a Cuba, per avere un confronto con Santiago. Genoveva, però, lo minaccia: deve essere consapevole del fatto che, se partirà, non troverà ad Acacias né lei né il bambino che aspetta. La situazione diventa ancora più complicata quando Felipe scopre che Mendez sta andando avanti con le indagini sull’omicidio di Marcia. Il commissario non nasconde i suoi sospetti all’amico, tanto che non si fa problemi a rivelargli che Genoveva è uno dei sospettati.

Non solo, Mendez sospetta anche che la Salmeron sia coinvolta nel delitto di Ursula. I dubbi di Felipe aumentano quando la nuova domestica Laura gli fa sapere di aver visto Santiago visitare Genoveva il pomeriggio prima dell’omicidio di Marcia. A questo punto, l’Alvarez Hermoso chiede spiegazioni a sua moglie, che reagisce ancora in malo modo.

La Salmeron esplode di rabbia e si scaglia duramente contro l’avvocato: non tollererà più altri sospetti su di lei. La situazione si calma improvvisamente. Felipe e Mendez non appaiono più sospettosi, anzi. Genoveva è fiduciosa dopo questo cambiamento, ma non sa che i due amici hanno appena stabilito una nuova strategia investigativa!