Una Vita, Felipe si sposa e Marcia ha un malore: Santiago prepara la fuga

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Marcia tenta di fermare il matrimonio di Felipe e Genoveva. La Sampaio, dopo aver scoperto tutta la verità sull’alleanza tra Santiago e la Salmeron, non se ne sta con le mani in mano. Con il benestare di Israel, fa una corsa contro il tempo e si presenta improvvisamente alle nozze. Qui, però, non riesce a ottenere il risultato sperato. Infatti, Felipe e Genoveva si sposano. Quando giunge in chiesa, Marcia perde addirittura conoscenza.

La Sampaio si sveglia il giorno dopo e scopre che ormai l’Alvarez Hermoso è diventato il marito della nuova dark lady di Acacias. Ora, grazie alla confessione di Andrade, è a conoscenza di tutta la verità, ma può fare poco o niente. Tutti nel quartiere hanno molto da commentare dopo quanto accaduto. Non solo, proprio in questi giorni, Maite viene arrestata. A questo punto, Santiago tenta di convincere Marcia a ripensare a un futuro insieme. La Sampaio, però, non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro.

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Marcia non perdona Santiago. Sebbene quest’ultimo la implori a partire insieme, ormai per la Sampaio la loro storia è finita. Lo considera un traditore e non lo accompagnerà nella sua avventura a Cuba. Anzi, vuole che la dimentichi per sempre. Dopo la luna di miele, Felipe e Genoveva tornano ad Acacias. L’avvocato si commuove quando nota che Marcia è rimasta nel quartiere spagnolo. Nonostante ciò, giura a sua moglie che ormai per lui non significa più niente.

Le indagini di Mendez, nel frattempo, continuano. Il responsabile della morte di Ursula deve ancora essere individuato, dopo la scarcerazione di Marcia. Il commissario annuncia di avere un testimone proprio contro Genoveva! Di fronte a questa notizia, Santiago decide di lasciare Acacias e prepara la sua fuga. Proprio la Sampaio lo becca mentre sta preparando le valigie!

Israel, questo il suo vero nome, origlia la conversazione di Mendez e Felipe. Così capisce che per lui è arrivato il momento di fuggire. Avendo scoperto che esiste un testimone che può incolpare Genoveva dell’omicidio di Ursula, Santiago non può non pensare che verrà presto accusato. D’altronde è stato proprio lui a premere il grilletto, sotto l’ordine della Salmeron.

In questo modo, ha ottenuto il denaro necessario per acquistare i biglietti, che gli avrebbero permesso di lasciare la Spagna insieme a Marcia. Ora, però, Santiago deve partire solo, mentre la Sampaio sembra pronta a tutto pur di salvare Felipe dalle grinfie di Genoveva.