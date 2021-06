Anticipazioni Una Vita: Maite arrestata, Camino minaccia Felicia

La povera pittrice finisce in prigione senza aver commesso alcun reato e la Pasamar non reagisce bene quando scopre cosa è appena accaduto

Le anticipazioni di Una Vita annunciano l’arresto di Maite! Felicia decide di vendicarsi con la pittrice parigina, convinta che abbia fatto il lavaggio del cervello a Camino. Ciò accade quando la ristoratrice scopre la verità sulla loro storia d’amore. Come si può già immaginare, la donna non reagisce affatto bene. Secondo Felicia, la figlia dovrebbe sposare Ildefonso e chiudere con Maite per sempre. Non riesce ad accettare la loro relazione e pensa che non lo potrà mai fare. Intanto, Emilio inizia a seguire Camino, per vegliare su di lei. In casa loro, la situazione non migliora e Felicia continua ad accusare Maite di aver fatto il lavaggio del cervello a sua figlia.

Fatto ciò, chiede a Emilio di seguire in tutto quello che fa. Non solo, cerca dei colpevoli in questa storia e si scaglia anche contro Liberto. Proprio lui fa sapere alla ristoratrice cosa sta accadendo tra Maite e Camino. Ora Felicia crede che il Seler sia il responsabile di questa situazione. A questo punto, la pittrice e la Pasamar si chiedono come andrà a finire tutta questa storia e cosa ne sarà di loro. Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, Camino decide di affrontare sua madre! Attraverso questo sfogo, la ragazza confessa che poco prima si trovava in compagnia di Maite.

Anche Rosina ormai conosce la verità sulla relazione segreta delle due e, come si può immaginare, è pronta a creare dei pettegolezzi ad Acacias. Liberto, però, prende in mano la situazione e le impedisce di raccontare ai vicini cosa sta accadendo. Nel frattempo, a complicare la situazione ci pensa Ildefonso, ignaro di tutto. Il ragazzo, con cui Camino decide di mettere fine la frequentazione, torna nel quartiere. Il giovane è pronto a riprendere la sua relazione con la Pasamar. Ma Camino si scaglia contro Felicia, minacciandola e gridando il suo amore per Maite.

Dopo ciò, Liberto rivela alla Pasamar che la pittrice parigina ha ormai deciso di lasciare Acacias per sempre. Camino non intende accettare questa decisione della sua amata e le chiede di aspettarla. Ma ecco che scopre che una guardia civile sta cercando Maite! A questo punto, Camino torna a casa sua e fa le valigie, convinta che la pittrice tornerà e che insieme fuggiranno in Francia. Prima, però, affronta nuovamente sua madre e si dice sicura del fatto che sia stata lei a denunciare la sua amata.

La ristoratrice, chiaramente, nega di aver denunciato la pittrice. Purtroppo Maite viene arrestata e Camino crolla. Felicia è indubbiamente disposta a tutto pur di separare sua figlia dalla nipote di Armando. Non riesce ad accettare questa relazione ed è certa che Maite abbia manipolato Camino!