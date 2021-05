Anticipazione Una Vita, Liberto tradisce Maite: Felicia colpisce Camino

Ebbene sì, Felicia scopre cosa sta accadendo tra Maite e Camino nelle prossime puntate di Una Vita. Scendendo nel dettaglio, la ristoratrice ha la situazione più chiara sul rapporto che sua figlia ha con la pittrice parigina. La madre di Emilio non ha mai apprezzato le idee di Maite e più volte ha cercato di allontanarla da Camino, non riuscendoci. Infatti, la giovane Pasamar ha continuato a incontrare la pittrice, usando la scusa della sua passione per il disegno. Nel frattempo, con l’aiuto di Rosina, arriva ad Acacias un nuovo pretendente per Camino, Ildefonso.

Il ragazzo conquista tutti quando approda nel quartiere spagnolo, anche Felicia. La giovane Pasamar instaura sin da subito un bel rapporto con il nuovo arrivato, tanto che la loro complicità genera in Maite una certa gelosia. Proprio mentre Camino sta rassicurando la pittrice parigina, arriva nell’atelier Liberto, che possiede le chiavi. Il marito di Rosina si rende conto che tra le due c’è qualcosa che va oltre una semplice amicizia. Non sa cosa fare e mantiene comunque il segreto con sua moglie. Parla innanzitutto con Ramon, a cui chiede qualche consiglio.

Ma il segreto di Maite e Camino è destinato a uscire fuori. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Felicia inizia ad avere qualche dubbio nelle prossime puntate italiane. Intanto, Camino cerca di mettere le distanze con Ildefonso, il quale arriva a proporre un duello ad Antonito! Alcune dichiarazioni fatte dal giovane Palacios innervosiscono il ragazzo, che lo sfida. Camino si intromette immediatamente per evitare questo scontro, infastidendo Felicia, che le chiede di farsi da parte. Fortunatamente, grazie all’intervento di Felipe, il duello viene evitato.

I problemi non finiscono qui, perché Camino mette fine alla sua relazione con Ildefonso. Quando Felicia scopre cosa ha appena deciso la figlia, incolpa direttamente Maite. La ristoratrice si reca a casa di Liberto, con lo scopo di chiedergli delle spiegazioni sulla pittrice. Il Seler sta collaborando con la nipote di Armando per la galleria d’arte e tra loro è nata un’amicizia. Ma tradisce la sua fiducia, facendo sapere a Felicia cosa ha visto nell’atelier!

Come si può immaginare, la ristoratrice non reagisce affatto bene di fronte alla rivelazione di Liberto! A questo punto, Felicia cerca un confronto con Camino, a cui chiede spiegazioni. La donna colpisce sua figlia, convinta che stia prendendo la strada sbagliata! La situazione è destinata a peggiorare! Felicia non riesce ad accettare il rapporto che è nato tra Maite e Camino.