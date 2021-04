Anticipazioni Una Vita, Liberto scopre Maite e Camino insieme: la reazione

La relazione clandestina di Maite e Camino è in pericolo. Nelle prossime puntate di Una Vita, Liberto becca le due donne insieme nell’atelier. Ebbene, il marito di Rosina si reca sul posto per parlare con la pittrice parigina di arte e affari. Ma quando apre la porta, vede Maite tra le braccia di Camino. Il modo in cui le due si stringono non lascia alcun dubbio a Liberto. Cosa decide di fare il Seler in questa circostanza? Le due donne sono consapevoli che il loro amore non verrà accettato dagli abitanti di Acacias. In particolare, Maite è sempre più convinta di questo.

La pittrice parigina ha già affrontato una situazione simile in passato e sa quanta sofferenza può arrecare una relazione con un’altra donna. Pertanto, ha tentato più volte di mettere fine a questo storia, lasciando il quartiere e interrompendo le lezioni di disegno con la giovane Pasamar. Quest’ultima soffre molto per le decisioni prese da Maite e sembra non avere alcuna intenzione di tirarsi indietro. Camino non teme il giudizio della gente e sente di non poter più fare a meno della pittrice. Ora che le due si rendono conto di non poter più nascondere i loro sentimenti, la situazione si fa complicata.

Maite consiglia comunque a Camino di mostrarsi interessata ai ragazzi, di fronte alle vicine. E quando arriva Ildefonso, la giovane Pasamar continua a tenere nascosta la sua relazione segreta. Così, si finge interessata al suo pretendente, con cui trascorre molto tempo. In realtà, Camino scopre con il tempo di avere molte cose in comune con il ragazzo e questo genera la gelosia di Maite. Proprio mentre la Pasamar rassicura la pittrice, arriva Liberto.

Il Seler inizia a comportarsi in modo strano dopo aver scoperto Maite e Camino insieme. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Rosina nota questo suo atteggiamento e si fa qualche domanda, tanto che pensa di entrare di nascosto nello studio della pittrice. Nel frattempo, Liberto consiglia a Maite di essere prudente nei suoi rapporti con Camino. Il Seler, subito dopo, scopre che Rosina si è introdotta nello studio di nascosto e con la complicità di Felicia.

Di fronte al gesto della moglie, Liberto va su tutte le furie. I due litigano e poi fanno pace, sebbene lei continui a notare una certa preoccupazione in lui. Il Seler sente il bisogno di rivelare a sua moglie quello che ha scoperto. Fortunatamente Liberto non rivela nulla a Rosina, almeno per il momento.

Se la Rubio dovesse sapere cosa sta accadendo tra Maite e Camino non se ne starebbe di certo con la bocca chiusa. A questo punto, non sapendo cosa fare, Liberto chiede consiglio a Ramon.