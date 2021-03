Una Vita, Maite e Camino amanti: un arrivo ad Acacias cambia tutto

Le anticipazioni spagnole annunciano che il pubblico in Italia assisterà a un tira e molla tra la pittrice parigina e la giovane Pasamar; a complicare la situazione ci pensa una new entry

Cosa accade nelle prossime puntate di Una Vita tra Maite e Camino? Il pubblico di Canale 5 sta conoscendo la pittrice parigina, che ha conquistato l’attenzione e l’interesse della giovane Pasamar. Le loro lezioni di disegno proseguono, sebbene Felicia cerchi di ostacolarle. Ma ecco che quando scatta un bacio appassionato tra le due, la storia finisce prima ancora di iniziare. A fare il primo passo è proprio Camino, la quale però non riceve approvazione da parte della sua insegnante. Infatti, Maite reagisce male e decide di lasciare Acacias. La pittrice è consapevole del fatto che la loro relazione sia pericolosa ed è proprio per questo che sceglie di allontanarsi dal quartiere.

La giovane Pasamar, però, non prende bene la notizia e inizia a mostrarsi sofferente. Di fronte al comportamento della sorella, Emilio non può non preoccuparsi. Dopo di che, Camino finisce per essere sincera con Cesareo, a cui rivela di essersi innamorata. Ovviamente non cita Maite. Solo il ritorno di quest’ultima ad Acacias fa riacquistare il sorriso alla ragazza. Nonostante ciò, la Pasamar continua a soffrire, poiché la pittrice si mostra distante con lei. A causarle maggiore dolore è il fatto che Maite ha deciso di cancellare le loro lezioni di pittura. Nel frattempo, Rosina scopre il motivo per cui Liberto incontra di nascosto la pittrice!

La tristezza di Camino non passa inosservata agli occhi dei vicini e, in particolare, a quelli di Felicia, che cerca di scoprire cosa c’è che non va. La ristoratrice fa sentire in colpa Maite per quello che sta accadendo a sua figlia, la quale sta causando preoccupazione nel quartiere. A questo punto, la situazione si complica, poiché Cinta rivela a Camino che Maite lascerà il quartiere. Cesareo successivamente scopre che le due si sono viste di nascosto e lo fa sapere a Felicia, che non reagisce bene.

Si accende un nuovo acceso litigio tra madre e figlia, le quali litigano su Maite. La discussione termina con Felicia che schiaffeggia Camino. Ma è proprio tra le braccia della pittrice che la giovane Pasamar cerca conforto. Non solo, la ragazza minaccia di andarsene di casa se sua madre la colpirà di nuovo. Alla fine, decide di riportare la pace in famiglia preparando una sorpresa. Di fronte a questa situazione, Maite inizia a preoccuparsi.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che la pittrice rivela a Camino che sta lasciando Acacias. La reazione della Pasamar è inaspettata: si presenta a casa di Maite con una valigia, pronta a partire insieme a lei. Questo gesto colpisce la pittrice di Parigi, che decide così di restare nel ricco quartiere spagnolo. Felicia vuole a tutti i costi dividere le due e così cerca aiuto alle vicine per trovare un pretendente per Camino.

A individuare un corteggiatore per la Pasamar ci pensa Rosina, la quale presenta Ildefonso! Si tratta di una new entry, che il pubblico in Italia presto conoscerà. L’arrivo di questo nuovo personaggio rende ancora più complicata la storia d’amore segreta di Maite e Camino.