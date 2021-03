Anticipazioni Una Vita Liberto e Maite, incontri segreti: cosa sta accadendo

A breve Rosina inizia a provare una certa gelosia quando nota che Liberto si è avvicinato a Maite. Le anticipazioni di Una Vita, infatti, segnalano che il Seler inizia ad avere degli incontri misteriosi con la pittrice parigina. Cosa sta accadendo tra loro? La Rubio non può fare a meno di notare il tutto, inconsapevole del fatto che in realtà Maite è legata sentimentalmente a Camino. Nessuno sa ancora che tra le due donne è nata una certa sintonia. Nel corso delle prossime puntate italiane, Maite e Camino si scambiano un bacio appassionato. A fare il primo passo è la giovane Pasamar, che si ritrova poi a dover dimenticare la pittrice!

La storia di Camino e Maite finisce ancora prima di iniziare. L’artista parigina reagisce male dopo il bacio, in quanto teme che la loro relazione sia troppo pericolosa. Convinta che nessuno ad Acacias potrebbe mai accettare una storia d’amore tra due donne, decide di andare via. Non appena viene a conoscenza della partenza della pittrice, Camino soffre parecchio. Emilio nota subito l’umore a terra della sorella e si preoccupa. La giovane Pasamar confessa poi a Cesareo di essersi innamorata, senza però citare Maite. Il vigilante decide di parlare con Felicia, proprio per aiutare la ragazza a riprendersi dal suo mal d’amore.

Ma solo il ritorno di Maite ad Acacias fa riacquistare il sorriso a Camino! Sebbene sia tornata nel ricco quartiere spagnolo, la pittrice decide di mantenere le distanze con la giovane Pasamar. Al contrario si avvicina sempre di più a Liberto. Ed ecco che Rosina viene a sapere di un misterioso incontro tra il marito e la pittrice. Ricordando quanto accaduto con Genoveva, la Rubio inizia ad avere qualche sospetto. Il Seler, in passato, tradì Rosina cedendo alle avances della Salmeron. Questo tradimento causò la rottura tra la madre di Leonor e Liberto.

Ora Rosina crede che stia accadendo qualcosa tra la nuova arrivata e suo marito. Così, pronta a scoprire tutta la verità, la Rubio decide di presentarsi all’improvviso a casa di Maite, con lo scopo di coglierli in flagrante. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che proprio in questa circostanza, esce fuori la verità su questi incontri segreti. Ebbene, non c’è nessuna relazione clandestina tra Liberto e Maite.

I due si stanno incontrando semplicemente per lavoro. Il Seler ha visto nella pittrice una nuova opportunità di business: insieme vorrebbero aprire una galleria d’arte. Dunque, Rosina può tirare un sospiro di sollievo. Liberto svolge un ruolo fondamentale, nei prossimi mesi, nella storia d’amore di Maite e Camino. Infatti, il Seler dovrebbe essere il primo a scoprire cosa sta accadendo tra le due.

Va segnalato che la puntata di oggi, giovedì 18 marzo 2021, durerà di più, in quanto Uomini e Donne non va in onda.