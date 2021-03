Uomini e Donne e Amici, perché oggi non vanno in onda e quando tornano

Stop di un giorno per i programmi di Maria De Filippi: la decisione spiegata in un comunicato ufficiale diffuso sui social

Perché Uomini e Donne e Amici oggi non vanno in onda? Molti spettatori accendendo la tv e sintonizzandosi su Canale 5 hanno trovato oggi un’amara sorpresa: Maria De Filippi non c’è. Nessuna nuova puntata di Uomini e Donne e non ci sarà il daytime di Amici 20; una decisione trapelata negli ultimi giorni e ufficializzata ieri dalla redazione stessa. Nella serata di ieri infatti hanno diffuso attraverso i canali social un comunicato in cui si avvisava il pubblico della pausa dei programmi per giovedì 18 marzo. Sono di sicuro due delle trasmissioni più seguite della giornata, appuntamenti fissi per una parte del pubblico Mediaset, ma niente paura: lo stop è solo per oggi.

La scelta di non andare in onda è arrivata in occasione della prima giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid-19. Il 18 marzo è il giorno scelto per ricordare le persone che hanno perso la vita durante la pandemia. Un anno fa infatti l’Italia intera si è fermata davanti alle terribili immagini degli autocarri militari che trasportavano le bare delle vittime fuori dalla città di Bergamo. Immagini che nessuno dimenticherà mai. Quindi visto che domani sarà la prima giornata di questa ricorrenza, i programmi di Maria De Filippi si sono fermati. La redazione nella comunicazione ha motivato così questa scelta:

“Sarà una giornata importante, una giornata di riflessione e di condivisione di un dolore che ci coinvolge tutti. Per questo motivo, in accordo con la direzione di rete, preferiamo fermarci per un giorno, non andare in onda e dedicare questa giornata a noi stessi, alle nostre famiglie, al ricordo di chi non c’è più”

Prima di questa comunicazione ufficiale si era già vociferato di questo stop. Insomma voci di corridoio avevano già svelato tutto, oggi Uomini e Donne e Amici non vanno in onda e si sapeva già. La motivazione apportata dalla redazione è lodevole: giusto fermarsi con i programmi di intrattenimento, almeno quest’anno. Per qualcuno potrebbe essere anche una forma di rispetto maggiore, magari, rispetto a un semplice messaggio che ricorda questa giornata. Cosa che accadrà in altri programmi.

Le prime news in circolazione infatti avevano parlato di una richiesta da parte di Mediaset ai programmi della De Filippi di inserire un ricordo, un pensiero dedicato delle vittime del Covid. La risposta è stata negativa: i programmi sono registrati, quindi sarebbe stato complicato inserirli. Forse anche per questo Uomini e Donne e Amici oggi si sono fermati: torneranno in onda regolarmente già domani.