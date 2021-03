Maria De Filippi non va in onda: Amici e Uomini e Donne sospesi. Il motivo

Stop ai programmi della De Filippi giovedì 18 marzo 2021 in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid

Casualità dopo la querelle Mediaset – Fascino – Pietro Delle Piane – Barbara d’Urso? Giovedì 18 marzo 2021 Maria De Filippi non va in onda con Uomini e Donne e Amici. I programmi della conduttrice sono già registrati e, come riporta il portale Davide Maggio, non c’è la possibilità di inserire un ricordo alle vittime del Covid. È stata istituita per il 18 marzo la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. L’iniziativa vuole avere lo scopo di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell’epidemia. Il giorno fa riferimento a quando l’anno scorso gli autocarri militari uscivano da Bergamo carichi di bare. La Giornata sarà celebrata ogni anno e potranno essere organizzate diverse iniziative volte a promuovere il ricordo e la comprensione dell’impegno internazionale per contrastarla, specialmente nelle nuove generazioni.

Lo stop dei programmi di Maria De Filippi è avvenuto all’indomani delle dichiarazioni di Pietro Delle Piane a Live – Non è la d’Urso, con l’intervento diretto della Fascino che ha deciso di procedere per via legale contro il compagno di Antonella Elia. L’attore ha dichiarato di avere recitato un ruolo a Temptation Island. Le sue parole hanno provocato l’immediato intervento della società di cui è a capo la De Filippi. Nel comunicato c’è stato anche un attacco a Barbara d’Urso, che aveva interrotto Delle Piane non appena è stato nominato Temptation Island. Esisterebbe una clausola che vieterebbe a Barbara di trattare i temi dei programmi di Maria e di sfruttarne vicende e personaggi delle sue trasmissioni.

Maria De Filippi, Temptation Island smaschera Delle Piane: storia con la Elia a rischio?

Nelle ultime ore Temptation Island ha pubblicato i video che incastrano Pietro Delle Piane a proposito del bacio alla single Beatrice ai danni di Antonella Elia. Filmati che non sono mai stati mandati in onda. Delle Piane si è difeso sostenendo che per con la parola recitazione intendeva dire un modo per fare ingelosire la sua compagna.

I due sono tornati da poco insieme: questo comprometterà il loro rapporto? Ricordiamo che si sono riappacificati dopo un confronto dalla d’Urso.