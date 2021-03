Anticipazioni Una Vita: Camino bacia Maite e la reazione è inaspettata

In Una Vita Camino e Maite stanno per diventare grandi protagoniste di Acacias anche sul piccolo schermo italiano. In altri Paesi sono riuscite a conquistare tantissimi telespettatori e ora anche il pubblico di Canale 5 può conoscere la loro travagliata storia d’amore. Le anticipazioni italiane rivelano che Camino riesce a convincere Felicia a prendere parte alle lezioni di disegno, nell’atelier di Maite. Con il passare del tempo, la giovane Pasamar appare sempre più affascinata dallo stile di vita della pittrice parigina e dai suoi discorsi. Addirittura inizia a mostrare interesse per settori come la politica e i problemi della classe operaia. Questa situazione, però, non va a genio a Felicia, la quale tenta di convincere la figlia a vivere le lezioni di disegno solo come un passatempo.

Osservando un’opera di Maite, Camino resta senza parole. Tale disegno raffigura due donne che si baciano. Inizialmente la giovane Pasamar pensa che questo tipo di amore non sia giusto, poiché non viene accettato dalla società in cui vivono. Ma ecco che poi cambia idea dopo aver ascoltato un discorso di Maite, la quale tenta di farle comprendere che tutti i sentimenti sono giusti, se non creano dolore ad altre persone. A questo punto, Camino comprende di provare una forte attrazione nei confronti di Maite. Ed ecco che scoppia la passione quando la giovane Pasamar si ritrova di fronte a un’altra opera della pittrice parigina.

Scendendo nel dettaglio, questa volta la nipote di Armando mostra alla giovane il ritratto che le ha fatto. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, a questo punto, Camino dà un bacio appassionato a Maite! Ma attenzione a ciò che accade subito dopo. La pittrice di Parigi respinge la figlia di Felicia e la loro storia sembra finire prima ancora di iniziare. La nuova arrivata prova dei sentimenti nei confronti di Camino e questo non riesce a nasconderlo. Nonostante ciò, decide di allontanarla. Il motivo? La pittrice è consapevole del fatto che la loro relazione potrebbe essere pericolosa.

Dalle sue esperienze del passato, Maite ha imparato che nella società in cui vivono è molto difficile per due donne o due uomini portare avere una storia d’amore alla luce del sole. Sa quanto dolore potrebbe causare la loro relazione e così sceglie di mettere fine a tutto prima che sia troppo tardi. Maite rinuncia così a Camino? In questa circostanza, la pittrice parigina prende una drastica decisione per allontanarsi definitivamente dalla Pasamar.

Pare che, al momento, si stia pensando a uno spin-off della soap opera spagnola su questa coppia!