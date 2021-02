Una Vita chiude: la soap sostituita da uno spin-off? Le ultime news

Solo qualche settimana è stata annunciata la chiusura di Una Vita. La fine di Acacias 38 è vicina e i telespettatori più affezionati si chiedono cosa ne sarà dei vicini. Si pensa che di due personaggi si continuerà a parlare in futuro, attraverso uno spin-off. Ebbene sì, secondo quanto riporta anche la rivista Telesette, la casa di produzione della telenovela sta riflettendo su una possibile continuazione della storia, con un’ambientazione diversa e che riprenderà solo la vita di una coppia. Scendendo nel dettaglio, si sta pensando a uno spin-off dedicato a Camino e Maite, che insieme vivono a Parigi. La vita della prima, figlia di Felicia e sorella di Emilio, dovrebbe rappresentare il punto centrale dal quale far girare l’intera trama.

Le riprese termineranno in Spagna il prossimo mese di marzo. Un grande finale quello che si aspettano i telespettatori. Ovviamente, il pubblico italiano dovrà attendere molto più tempo per assistere all’ultima puntata della soap opera, circa un anno e mezzo. Infatti, la trama sul piccolo schermo spagnolo è più avanti. Una volta che andrà in onda il finale, quale telenovela potrebbe prendere il suo posto? Nello spazio RTVE Responde, in onda la domenica su La2 in Spagna, i telespettatori hanno tentato di trovare delle risposte alle loro domande. Proprio qui Fernando López Puig non ha escluso la possibilità di uno spin-off su Matino, come richiesto dai fan.

Sono davvero tantissimi i telespettatori che anche fuori dall’Europa hanno apprezzato questa coppia. Dunque, potrebbe essere un’idea da non scartare. E in effetti proprio la casa di produzione sta pensando di far tornare sul piccolo schermo Camino e Maite, ancora non conosciuta dal pubblico di Canale 5. Il direttore di RTVE non ha negato che, attualmente, si ritrova circondato da lettere provenienti da tutto il mondo. Pertanto, si tratta di un tema che la casa di produzione non ha intenzione di abbandonare.

In passato, la soap ha preparato uno spin-off radiofonico dedicato alle Maitino, proprio per permettere al pubblico di continuare le vicende della pittrice parigini e della giovane Pasamar. La prima deve ancora approdare su Canale 5. Nel corso delle prossime puntate, anche il pubblico italiano finalmente conoscerà Maite, la nipote di Armando. Le anticipazioni annunciano non pochi colpi di scena con il suo arrivo.

Sicuramente il suo stile di vita genera curiosità nei vicini, ma anche sconvolgimento. Infatti, sono diverse le abitanti del quartiere spagnolo che iniziano a spettegolare, mentre il rapporto che instaura sin da subito con Camino fa infuriare Felicia!