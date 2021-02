Anticipazione Una Vita, arriva Maite e inizia la ‘guerra’ tra Camino e Felicia

Nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita arriva ad Acacias Maite Zaldúa. Si tratta di una pittrice, nipote di Armando, l’attuale compagno di Susana. Rosina e Liberto hanno il compito di assistere la ragazza, che giunge in Spagna dalla Francia. Ma questa new entry fa molto discutere nel ricco quartiere spagnolo. La coppia Seler accoglie con felicità Maite, ma non sanno ancora che il suo arrivo porta non pochi conflitti ad Acacias. La pittrice parigina appare subito come una donna moderna, ben lontana dal modo di vivere dei vicini. La giovane soggiorna in un appartamento, di proprietà di Liberto, dove mette in esposizione tutti i suoi lavori artistici. Inizialmente tutte le donne di Acacias sono felici di accogliere la nuova arrivata.

La pittrice, intanto, annuncia che stanno per arrivare da Parigi i suoi lavori e invita tutti i vicini a visitare la sua galleria d’arte, allestita proprio nell’appartamento in cui vive. Rosina tenta subito di mettersi all’opera e inizia a imitare la giovane artista con dei nuovi disegni. Ed ecco che arriva il tanto atteso incontro tra Maite e Camino! Le due si incontrano per la prima volta nel ristorante Nuovo Secolo, un pomeriggio. Le anticipazioni segnalano che le signore del quartiere iniziano a riservare delle pesanti critiche nei confronti della pittrice. In particolare, ciò accade quando la nuova arrivata invita gli uomini di Acacias nel suo appartamento per far vedere loro il suo studio.

Nel frattempo, la new entry scopre che Camino sa disegnare e così si propone come sua insegnante. Felicia si oppone categoricamente al volere della figlia, che ha intenzione di iniziare a prendere delle lezioni di disegno dalla pittrice. La giovane Pasamar appare abbastanza infastidita dal comportamento di sua madre. La sorella di Emilio è talmente nervosa che se la prende addirittura con Cinta. Quest’ultima le consiglia, intanto, di convincere sua mamma a permetterle di prendere delle lezioni da Maite, in quanto sarebbe per lei una grande opportunità.

Finalmente Felicia finisce per accettare e così porta Camino alla prima lezione di disegno nell’appartamento di Maite. La ristoratrice, però, non sa ancora cosa sta per accadere. Infatti, questo segna l’inizio di una lunga battaglia che Felicia manda avanti per allontanare Camino da Maite. La storia di queste due ragazze ha appassionato non solo i telespettatori spagnoli, ma anche il pubblico di altre nazioni. La loro, infatti, rappresenta la prima love story tra due donne nel quartiere di Acacias 38. Proprio per tale motivo, c’è grande attesa da parte del pubblico di Canale 5.