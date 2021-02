Anticipazioni Una Vita: Maite scandalizza, è quasi bacio con Camino

Le anticipazioni di Una Vita annunciano l’arrivo di Maite, che riesce a scombussolare un po’ il quartiere di Acacias 38. In particolare, la nipote di Armando genera il caos nella famiglia Pasamar, avvicinandosi a Camino. Quest’ultima dimostra di essere affascinata al mondo della pittura e anche alla stessa Maite. La pittrice parigina nota subito il talento della figlia di Felicia nel disegno. Per tale motivo, le propone di prendere delle lezioni da lei. Ma proprio in questa circostanza iniziano i problemi. Infatti, quando chiede a sua madre il permesso di studiare disegno con Maite, Camino riceve una risposta negativa. In breve tempo, la ragazza riesce a convincere Felicia e così inizia a frequentare lo studio allestito dalla pittrice ad Acacias.

Le due instaurano, sin da subito, un rapporto molto speciale. Con il passare del tempo, la ristoratrice continua a non essere favorevole a ciò che sta accadendo, in quanto per lei l’arte rappresenta una perdita di tempo. La donna è convinta che sua figlia stia ora trascurando i suoi doveri all’interno del ristorante. E mentre Felicia è sempre più preoccupata, Camino condivide la sua felicità con Cinta. Con non pochi timori, la ristoratrice decide di mandare Emilio a spiare le lezioni di pittura. Quando la ragazza, però, scopre tutto si arrabbia con il fratello e discute con la madre. Il giovane ristoratore tenta di intercedere per la sorella, chiedendo a Felicia di essere più tranquilla.

Il quartiere di Acacias inizia a sparlare di Maite e del suo passato. Il suo stile di vita genera non poche chiacchiere tra le vicine e, ovviamente, non mancano i pettegolezzi di Rosina. Quest’ultima, attraverso una dichiarazione di Maite, inizia a ipotizzare che all’interno dello studio ci siano degli strani incontri. Camino continua a prendere parte ai corsi con entusiasmo e si avvicina sempre di più alle idee rivoluzionarie della pittrice spagnola e questo provoca disgusto in Felicia, che ha intenzione di bloccare tutto. A questo punto, a Maite viene in mente un’idea per placare il nervosismo della ristoratrice: consiglia a Camino di farle un ritratto.

Le due raggiungono il loro scopo, visto che Felicia appare stupita dal talento di sua figlia e le permette di continuare le lezioni di pittura. Presa dall’euforia, Camino sembra quasi voler baciare Maite! Ma non manca tanto al primo bacio tra le due. Ciò accade quando la giovane Pasamar scopre che la pittrice parigina ha fatto un suo ritratto. Le anticipazioni segnalano non pochi problemi per questa nuova e interessante coppia, che sconvolge i vicini di Acacias e, soprattutto, Felicia!

Come si può già immaginare, la ristoratrice fa di tutto pur di contrastare questa storia d’amore.