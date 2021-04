Una Vita anticipazioni, Maite gelosa: Camino si avvicina a Ildefonso

La trama di Una Vita in onda in Italia accoglie un nuovo personaggio, Ildefonso. Quest’ultimo ha a che fare con Camino, la quale sta intanto vivendo una relazione segreta con Maite. L’arrivo della new entry avviene quando la situazione per la pittrice parigina e la giovane Pasamar non è per nulla semplice. Infatti, il pubblico vedrà nuovamente Maite pronta a lasciare Acacias, generando una forte reazione di Camino. Quest’ultima la sorprende, presentandosi a casa sua con una valigia: è pronta a partire insieme a lei. La pittrice resta colpita di fronte al gesto della Pasamar e così decide di restare nel ricco quartiere spagnolo. Nel frattempo, tutti si chiedono cosa sta rendendo triste Camino. Lei, però, non ha alcuna intenzione di rivelare cosa sta accadendo con Maite.

A questo punto, Felicia decide di intervenire e di trovare un pretendente per sua figlia. Ad Acacias arriva il giovane Ildefonso Exposito, individuato da Rosina. Dopo l’insistenza della Rubio e di sua madre, Camino accetta di conoscere il suo nuovo corteggiatore. Così, il ragazzo si presenta nel ristorante dei Pasamar e fa subito una buona impressione su Felicia. Camino e Ildefonso si conoscono, entrando in sintonia. Infatti, i due ragazzi vanno d’accordo. In particolare, il nuovo arrivato riesce a sorprendere la Pasamar quando le fa notare che anche lui ha idee progressiste.

Questo sembra conquistare la dolce Camino, il cui cuore continua comunque a battere solo per Maite. Ed ecco che la pittrice inizia a provare una certa gelosia per il rapporto che si sta creando tra i due. Impossibile non notare che sono molto complici e che c’è un certo feeling. Di fronte a questa svolta, Felicia appare ovviamente soddisfatta. Tutto sembra andare come lei desiderava, ma non sa quello che accade dietro le quinte. La gelosia di Maite è evidente e Camino non può non notarla.

Secondo le anticipazioni italiane di Una Vita, di fronte alla reazione della pittrice, la giovane Pasamar resta perplessa. Effettivamente, più volte l’artista parigina ha fatto notare a Camino che la loro relazione non può neanche iniziare, decidendo addirittura di lasciare Acacias. Ora, però, la donna non riesce a trattenere ciò che realmente prova. Sicuramente, con la presenza di Ildfonso, la situazione per Maite e Camino diventa ancora più difficile.

Felicia è disposta a tutto pur di vedere la figlia diventare una donna come lei. Non ha mai accettato le lezioni di pittura e, quando viene a conoscenza della loro storia segreta, come si può immaginare, non reagisce bene. Ma per questa svolta bisogna ancora attendere.