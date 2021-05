Anticipazioni Una Vita, Maite e Camino nei guai: Felicia inizia a capire

La storia d’amore della pittrice e della giovane Pasamar è in serio pericolo: non solo viene scoperta da Liberto, ma la ristoratrice comincia ad avere dei sospetti

La situazione, nelle prossime puntate di Una Vita, per Maite e Camino si complica seriamente. Ebbene sì, Felicia inizia ad avere dei sospetti sulla relazione tra la pittrice parigina e sua figlia! In queste settimane, il pubblico ha visto la ristoratrice pronta a trovare un pretendente per Camino. Nelle prossime puntate, arriva ad Acacias Ildefonso, un ragazzo per bene individuato da Rosina. Il giovane riesce a conquistare l’interesse di Felicia, ma anche quello di Camino. Infatti, i due ragazzi si trovano molto bene insieme. La giovane Pasamar resta stupita quando scopre di avere delle idee molto simili a quelle del nuovo arrivato. Così iniziano la loro frequentazione. Né Ildefonso né Felicia possono immaginare che, in realtà, Camino non ha alcuna intenzione di avviare un fidanzamento.

La ragazza è innamorata di Maite e sta fingendo di essere interessata alla new entry per non destare altri sospetti. La pittrice inizia a provare una certa gelosia quando nota che tra Camino e Ildefonso c’è complicità. Proprio nel momento in cui la Pasamar tenta di rassicurare Maite, Liberto si ritrova di fronte a una verità per lui inaspettata! Secondo le anticipazioni di Una Vita, è il Seler il primo a scoprire che tra Maite e Camino c’è una relazione amorosa. Liberto appare, in seguito, abbastanza turbato. Decide, però, di non rivelare nulla a Rosina e di svelare le sue preoccupazioni a Ramon.

Dopo aver parlato con il suo amico, si reca da un medico per avere un consiglio sulle relazioni tra persone dello stesso sesso. Dopo di che, suggerisce a Maite di tornare a Parigi dopo la mostra. L’uomo è consapevole del fatto che nessuno tra i vicini ad Acacias riuscirebbe ad accettare una relazione tra due donne. Nel frattempo, Camino confessa a Cinta di non essere innamorata di Ildefonso e poi dice la stessa cosa a Felicia. Arriva il giorno della mostra e Maite fa una scelta davvero inaspettata: decide finalmente di appendere il dipinto che vede Camino senza veli.

Gli ospiti sono sorpresi nel vedere questo genere di opere esposte. Quando Felicia si trova di fronte al dipinto di Camino inizia ad avere dei primi sospetti! Durante la mostra il Marchese de los Potones acquista proprio questo quadro. La ristoratrice non riesce ora a non pensare che effettivamente ci potrebbe essere qualcosa che va oltre l’amicizia tra Camino e Maite. Ad aumentare i suoi dubbi è un fiocco rosso che la pittrice indossa.