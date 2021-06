Una Vita, la verità su Genoveva: Marcia tenta di fermare le nozze di Felipe

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita finalmente qualcuno scopre chi è davvero Genoveva. Dopo la sua scarcerazione, Marcia viene a sapere da Mendez che Andrade vorrebbe incontrare sia lei che Santiago. Quest’ultimo si rifiuta immediatamente di recarsi in carcere per avere questo confronto e ordina alla Sampaio di fare lo stesso. Curiosa di ciò che potrebbe scoprire, Marcia decide di andare lo stesso dal malvivente.

Santiago corre verso la stazione di polizia per evitare questo incontro, ma arriva troppo tardi. Ebbene proprio durante questa conversazione, Andrade confessa a Marcia tutta la verità su Genoveva e Santiago. Ora la Sampaio sa che i due sono sempre stati alleati! Una verità sconvolgente per la brasiliana, che nonostante tutto aveva deciso di fidarsi di Israel (il vero nome di Santiago).

Ora che sa come stanno davvero le cose, Marcia non ha più alcuna intenzione di partire insieme a Santiago, che le ha raccontato troppe bugie. La sua alleanza con Genoveva rappresenta per lei la goccia che fa traboccare il vaso. Non appena si conclude il suo confronto con Andrade, ovviamente affronta Santiago.

Ormai quest’ultimo non ha più alcuna giustificazione e non può fare altro che lasciare libera Marcia di fare ciò che più desidera. Tentando di riscattarsi, Israel consiglia alla Sampaio di combattere per il suo vero amore, Felipe. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che proprio in quel preciso momento l’Alvarez Hermoso si trova sull’altare con Genoveva.

Inconsapevole di quanto sta accadendo, l’avvocato è pronto a dire il suo sì alla Salmeron. Ormai ha deciso di diventare suo marito, in quanto vuole prendersi le sue responsabilità visto che Genoveva è incinta. Non sa, però, che il bambino che la dark lady di Acacias attende non è suo, bensì di Santiago.

Non conoscendo tutti questi segreti, Felipe si ritrova di fronte a Genoveva sull’altare pronto a convolare a nozze. A fare da testimoni ai due ci pensano Rosina e Liberto. Nel frattempo, Marcia corre più veloce che può, proprio per impedire il matrimonio di Felipe e Genoveva. Una corsa contro il tempo quella della Sampaio.

Completamente libera, visto che in realtà il suo vero marito Santiago è morto, Marcia potrebbe finalmente viversi la sua storia d’amore con Felipe. Questo dettaglio lo sa ormai da tempo, ma ora la situazione è cambiata visto che ha scoperto che Genoveva ha tramato alle loro spalle per restare insieme a Felipe.

A rivelarle la verità è proprio Andrade, un uomo che le ha fatto vivere momenti molto brutti in passato. Eppure proprio lui decide di smascherare Genoveva e Santiago.