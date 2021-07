Una Vita: spuntano le lettere di Marcia, Felipe violento con Genoveva

By

Felipe e Genoveva nella prossime puntate di Una Vita continuano a lottare uno contro l’altra. Ebbene, i due diventano nemici e si sfidano in una lunga e infinita guerra. La Salmeron non ha alcuna intenzione di fargliela passare liscia all’avvocato. Ma perché Genoveva sviluppa questo odio nei confronti dell’Alvarez Hermoso? Il tutto accade dopo una triste scoperta.

Genoveva finisce in carcere, accusata di aver ucciso Marcia. Qui decide di farsi difendere da Velasco, mentre tenta di convincere Felipe che non ha nulla a che fare con il delitto. L’avvocato fatica a crederle e non reagisce bene quando scopre che la sta difendendo Velasco. Quest’ultimo riesce a farla uscire di prigione e, intanto, Felipe riceve una lettera da Cuba, scritta da Santiago.

Un messaggio sconvolgente, con cui riaccoglie la Salmeron a casa. Leggendo le parole scritte dal Becerra, Genoveva perde i sensi e cade a terra. Viene trasportata in ospedale e poco dopo ha delle crisi che portano a un triste epilogo: perde il bambino che aspetta. La gravidanza della Salmeron si interrompe e Felipe cade a pezzi.

Si genera così una fortissima rabbia in Genoveva, che giura vendetta contro il marito. Al suo fianco si posiziona Velasco, che ha intenzione di farla pagare a Felipe. Insieme organizzano vari piani. Il primo tra tutti vede la nuova domestica Laura confessare di essere stata abusata dall’Alvarez Hermoso. Genoveva scopre il segreto della cameriera e inizia a ricattarla.

Per evitare scandali, Laura lascia per qualche giorno Acacias e va a trovare sua sorella malata, Lorenza. Intanto, Felipe e Genoveva diventano protagonisti di un duro scontro sul pianerottolo, dal quale si intuisce che nessuno dei intende arrendersi. Dopo di che, secondo le anticipazioni di Una Vita, Genoveva si intrufola in casa di Felipe e ruba un biglietto con la calligrafia di Marcia.

Ed ecco che l’Alvarez Hermoso inizia a ricevere delle lettere firmate dalla Sampaio e rivive tutto il dolore per la sua morte. Presto scopre chi c’è dietro questi strani messaggi: Genoveva.

Felipe non reagisce bene e la Salmeron sembra raggiungere il suo obbiettivo. L’Alvarez Hermoso perde completamente la pazienza e diventa violento con Genoveva.

La Salmeron ha intenzione di allontanare tutti i vicini dall’avvocato, passando per vittima. Nel frattempo, però, Velasco deve preparare la sua difesa per il processo.

Una lunga lotta quella a cui danno vita Felipe e Genoveva. Entrambi sono intenzionati a raggiungere, a qualunque costo, i loro obbiettivi e non si arrendono.