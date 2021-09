Una Vita: Genoveva salva Felipe, poi prende una decisione su Laura

Inaspettatamente è Genoveva a salvare Felipe. Nelle prossime puntate di Una Vita, l’Alvarez Hermoso rischia di morire a causa del losco piano di Javier Velasco. Prima che avvenga ciò, l’avvocato di Acacias 38 viene devastato da una brutta notizia: il giudice dichiara innocente la Salmeron. A questo punto, si reca sulla tomba di Marcia e in lacrime promette che farà di tutto per ottenere giustizia. Dopo di che, sente che è arrivato il momento di affrontare Santiago/Israel e decide così di recarsi a Cuba.

Annuncia ai vicini che lascerà Acacias per qualche periodo e Genoveva non prende bene la notizia. Cerca di fermalo, ma non riesce nell’intento. Non sa, però, che Velasco sta agendo alle spalle di tutti. Il losco avvocato dà a Laura un ultimo ordine: uccidere Felipe. La domestica non vuole commettere il delitto, ma è costretta a farlo, visto che Javier minaccia la vita di sua sorella Lorenza. Mentre lui intrattiene Genoveva, Laura si reca a casa di Felipe e lo avvelena! Ebbene l’Alvarez Hermoso non muore, ma finisce in coma.

La notizia arriva alle orecchie di Genoveva, che corre subito in ospedale. Qui trova Laura a prendersi cura di lui e ancora non sospetta nulla. I medici danno ormai per morto Felipe, fino a quando non si risveglia. L’avvocato, però, non ricorda nulla dell’ultimo periodo. Infatti, odia ancora Ramon e non riconosce Genoveva. Questo permette alla Salmeron di stargli accanto. Ma la vicinanza tra loro ingelosisce Javier, che non reagisce bene.

E mentre i sentimenti della dark lady si risvegliano, Velasco è pronto a eliminare definitivamente Felipe. Secondo le anticipazioni di Una Vita, prepara un piano affinché la domestica possa eseguire il nuovo ordine. Scendendo nel dettaglio, fa in modo che un suo sicario simuli una rapina in casa di Genoveva, per farla allontanare dall’ospedale.

Laura si introduce così nella stanza dove è ricoverato Felipe, ma non riesce a ucciderlo. Improvvisamente arriva la Salmeron, che finalmente scopre tutta la verità sulle reali intenzioni di Velasco. Cosa fa ora? Ebbene, Genoveva promette a Laura che proteggerà sua sorella Lorenza e che insieme lotteranno contro Javier!

La Salmeron crede che sia arrivato il momento di far fuori Velasco, in quanto sta agendo alle sue spalle. Intanto, ora che Felipe sembra aver ripreso confidenza con lei, i vicini ipotizzano che torni a vivere nel palazzo di Acacias 38. Sono comunque tutti preoccupati, poiché temono che quando ricorderà tutto reagirà in malo modo.