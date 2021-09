Una Vita: Felipe torna a odiare Ramon e non riconosce Genoveva

Felipe non ricorda più cosa è accaduto negli ultimi tempi. Nelle prossime puntate di Una Vita, dopo essere finito in coma, si risveglia e non riconosce Genoveva. Il tutto accade in seguito alla decisione del giudice in tribunale: la Salmeron viene dichiarata innocente. Tale risultato devasta l’Alvarez Hermoso, che in lacrime si reca sulla tomba di Marcia. Qui giura che farà di tutto pur di ottenere giustizia. Le anticipazioni segnalano che, a questo punto, Felipe decide di andare a Cuba per avere un confronto con Santiago/Israel.

Genoveva tenta, inutilmente, di fermalo e, intanto, non sa che Javier Velasco sta tramando alle sue spalle. Laura vorrebbe accettare il patto di Mendez, ma viene nuovamente incastrata dall’avvocato. Quest’ultimo le chiede di portare a termine un’ultima missione: deve uccidere Felipe. Velasco intrattiene Genoveva per non fermare il piano e Laura avvelena l’Alvarez Hermoso. Ciò accade mentre la Salmeron è convinta che ormai lui sia partito per Cuba.

Felipe sopravvive al veleno, ma finisce in coma. Come il resto dei vicini, anche Genoveva viene a conoscenza del ricovero di suo marito. Si reca in ospedale e qui si riaccendono i suoi sentimenti. Di fronte a Velasco dichiara di voler stare accanto all’Alvarez Hermoso per evitare che al suo risveglio dica qualcosa di sbagliato, ma la realtà è ben diversa. Genoveva comprende di non aver mai smesso di amare Felipe. Arrivano, però, brutte notizie.

Il medico le fa sapere che queste sono le ultime ore di vita dell’Alvarez Hermoso. Il quartiere si riunisce per pregare e la Salmeron appare devastata. Quando Velasco e Laura si recano nella stanza d’ospedale per completare il lavoro, arriva fortunatamente Genoveva. Quest’ultima riesce a impedire loro di uccidere Felipe.

Ed ecco che, secondo le anticipazioni di Una Vita, Felipe si sveglia dal coma, ma non ricorda chi sia Genoveva. Stufo dei fallimenti di Laura, Velasco le dà un’ultima possibilità di uccidere l’Alvarez Hermoso mentre è in ospedale. Nel frattempo, l’avvocato di Acacias 38 crede che la Salmeron sia una signora di carità e non solo.

La mente di Felipe è tornata indietro nel tempo fino alla perdita di Celia. Infatti, il pubblico di Canale 5 lo vedrà nuovamente contro Ramon. Va ricordato che il Palacios fu considerato l’assassino della moglie di Felipe. Quando uscì dal carcere, l’avvocato dimostrò tutto l’odio che provava nei suoi confronti.

Solo dopo qualche tempo, finalmente, i due amici si sono ricongiunti. Ora, però, l’Alvarez Hermoso sembra non ricordare di aver fatto pace con Ramon.