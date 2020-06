Anticipazioni Una Vita, Felipe e Ramon: un ritorno ad Acacias cambia tutto

Una Vita anticipazioni, Felipe e Ramon: la svolta nel rapporto dei due vicini di Acacias 38

Quando faranno pace Felipe e Ramon in Una Vita? Questa è la domanda che in molti telespettatori si stanno ponendo dopo il salto temporale di dieci anni. I due vicini di Acacias 38 sono sempre stati molto uniti e solidali l’uno con l’altro. Purtroppo, la morte di Celia ha causato non pochi problemi tra loro. Ma dalle anticipazioni sappiamo che per l’amicizia di Felipe e Ramon subisce una svolta positiva. Nel corso delle prossime puntate continueremo a vedere i due vecchi amici litigare. Il Palacios, come abbiamo già visto, vuole a tutti i costi aiutare l’avvocato a tornare in sé. Pertanto, cerca per lui un nuovo lavoro, ma lo fa in gran segreto. Ben presto, l’Alvarez Hermoso scopre che dietro la nuova proposta c’è proprio Ramon e perde completamente le staffe. Vi anticipiamo che Felipe si scaglia duramente contro il Palacios, da cui non vuole ricevere alcun aiuto. Un momento difficile per il vedovo di Trini, che intanto sembra trovare consolazione con Carmen.

Anticipazioni Una Vita: Ramon decide di confessare a Felipe com’è morta Celia

Come vi abbiamo già svelato, Felipe decide poi di togliersi la vita. Innanzitutto l’avvocato vuole bruciare tutto ciò che apparteneva un tempo a Celia per poi raggiungerla. Una difficile scelta, dopo anni trascorsi tra alcol e cortigiane. A fermare le intenzioni dell’Alvarez Hermoso ci pensa, fortunatamente, Susana. Dopo quanto accaduto, finalmente Ramon decide di parlare e di rivelare a Felipe quanto realmente accaduto quando Celia è morta. Ebbene, il Palacios fa un passo indietro nel tempo e rivela all’avvocato che la sua defunta moglie stava per rapire la piccola Milagros. Da qui si accese una forte discussione tra loro, durante la quale Celia inciampò e cadde dalla finestra.

Felipe e Ramon Una Vita: il ritorno di Fulgencia segna una svolta

In questo modo, Felipe scopre com’è morta Celia. Ramon non può più tenere nascosta la verità, in quanto l’Alvarez Hermoso e alcuni vicini sono ormai convinti che sia stato proprio lui a uccidere Celia. Ma a cambiare completamente il rapporto di Felipe e Ramon ci pensa Fulgencia. Proprio lei fa il suo ritorno ad Acacias, su richiesta del Palacios. La balia di Milagros, secondo le anticipazioni di Una Vita, racconta il particolare episodio che l’ha portata a fuggire dal ricco quartiere. Scendendo nel dettaglio, Fulgencia rivela a Felipe di aver visto Celia allattare la piccola Milagros. In questo modo, l’Alvarez Hermoso comprende che la sua defunta moglie era mentalmente instabile. Dopo questa rivelazione, finalmente vedremo Ramon e Felipe riconciliarsi di fronte a tutti gli altri vicini di Acacias 38.