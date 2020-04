Una Vita anticipazioni, omicidio o incidente? Come muore Celia

Anticipazioni Una Vita aprile 2020, come muore Celia? La verità su quanto accaduto con Ramon

Come muore Celia? Nel corso della puntata di oggi di Una Vita vediamo la moglie di Felipe perdere la vita! Un momento drammatico quello che sta vivendo il quartiere di Acacias, in particolare l’Alvarez Hermoso. Vi anticipiamo che l’avvocato non riesce a sopportare il fatto che sua moglie sia tragicamente morta in circostanze poco chiare. Infatti, non scopriremo subito cosa accade realmente a Celia. La cosa certa è che la donna cade dalla finestra della casa dei Palacios. Proprio qui ha un acceso scontro con Ramon, il quale cerca in tutti i modi di difendere e proteggere la piccola Milagros. Il padre di Antonito scopre che Celia ha intenzione di portare via con sé la neonata, convinta che debba essere lei ‘sua madre’. Ormai da diverso tempo la moglie di Felipe ha sviluppato una forte ossessione nei confronti della bambina, tanto che sono molti i telespettatori che non riescono più ad avere un pensiero positivo su di lei, soprattutto dopo quello che ha fatto a Trini!

Una Vita anticipazioni prossime puntate: Celia muore cadendo dalla finestra mentre litiga con Ramon

Celia cerca di portare con sé Milagros, dopo aver scoperto che Ramon vuole raggiungere Maria Luisa e Victor a Parigi. La donna non ha alcuna intenzione di allontanarsi dalla neonata e così decide di rapirla. Proprio mentre sta cercando di mettere in atto il suo piano, arriva in casa Palacios Ramon. Quest’ultimo, sin da subito, appare abbastanza irritato con Celia, in particolare perché ha intuito che è lei la responsabile della morte di Trini. Sicuramente il Palacios non ha alcuna intenzione di permettere alla vicina di portare via la sua Milagros. Ma proprio per questo motivo la uccide facendola cadere dalla finestra?

Anticipazione Una Vita puntate italiane aprile 2020: Ramon uccide Celia? La moglie di Felipe cade da sola dalla finestra

Le anticipazioni rivelano che Ramon non uccide Celia! Infatti, la moglie di Felipe cade dalla finestra accidentalmente, durante lo scontro con il Palacios. Purtroppo, il padre di Antonito viene accusato di omicidio e così finisce in carcere. Non solo, a ritenerlo responsabile della morte di Celia è anche Felipe, il quale finisce per distruggere la sua vita!