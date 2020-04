Una Vita anticipazioni, come reagisce Felipe quando Celia muore

Una Vita anticipazioni italiane aprile 2020, quando Celia muore Felipe cade nello sconforto

Quando muore Celia? Nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita, in onda questo aprile 2020, assisteremo alla morte della moglie di Felipe. Manca davvero poco e vi anticipiamo che il tragico evento segna la fine della quarta stagione. Il quinto capitolo dà inizio a una nuova e interessante trama, che vede i nostri protagonisti dieci anni dopo la morte di Celia. Cosa accade a Felipe quando muore la sua adorata moglie? Le anticipazioni italiane annunciano che l’avvocato manda all’aria tutta la sua carriera. Non solo, l’Alvarez Hermoso non riesce proprio a sopportare la scomparsa improvvisa della sua dolce metà, tanto che cerca di trovare conforto nell’alcool. Una vita davvero pericolosa quella che conduce l’avvocato dopo quanto accaduto a Celia. Il pubblico di Canale 5 lo vedrà, inoltre, lasciarsi andare con varie donne.

Anticipazioni Una Vita aprile 2020, la nuova vita di Felipe dopo la morte di Celia

Felipe non regge affatto la situazione. L’alcool e le cortigiane sembrano essere gli unici suoi interessi, per cui inizia a spendere davvero tanti soldi. Intanto, vedremo Ramon uscire dal carcere. Come vi abbiamo già anticipato, Antonito fa di tutto per permettere al padre di tornare in libertà dopo essere arrestato con l’accusa di aver ucciso Celia. Quando il Palacios esce di prigione, Felipe non perde tempo per accusarlo e criticarlo di fronte a tutti i vicini, tanto che chiede a Rosina e Susana di isolarlo. L’Alvarez Hermoso, dopo la scomparsa della moglie, appare sempre più irascibile. Lo vedremo addirittura discutere animatamente con Servante. Riesce Felipe a superare questo momento?

Una Vita trama prossimi episodi, Felipe contro tutti: l’avvocato ritrova poi la serenità

Per qualche tempo vedremo Felipe in un vero e proprio inferno! Ma vi anticipiamo che questo non è esattamente il futuro che gli autori gli hanno riservato. Infatti, per l’Alvarez Hermoso arrivano presto grandi opportunità. Prima, però, deve fare i conti con la verità riguardante la morte di Celia e ritrovare l’amicizia con Ramon. Dopo di che, lo vedremo ritrovare anche l’amore!