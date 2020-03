Anticipazioni Una Vita, cosa accade a Ramon? Il Palacios ritrova la pace

Una Vita anticipazioni italiane, Ramon riesce a ritrovare la serenità? Celia muore e il Palacios finisce in carcere

Dopo la morte di Trini, Ramon non riesce a trovare un motivo per cui continuare a vivere. Nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita vedremo il Palacios vivere nello sconforto più totale, soprattutto perché è consapevole di aver causato problemi a Felipe. Vi anticipiamo che l’Alvarez Hermoso riesce a riprendersi dopo quanto accaduto. Ma l’avvocato è costretto ad affrontare un periodo di grande crisi. Il motivo? Celia perde tragicamente la vita, a causa della sua forte ossessione nei confronti della piccola Milagros. La tragedia avviene proprio quando la donna cerca di portare via con sé la neonata, per iniziare una nuova vita insieme a lei lontano da Acacias. Ramon capisce cosa ha intenzione di fare Celia e cerca di fermarla. Durante questo scontro, accade qualcosa di davvero inaspettato: Celia muore cadendo dalla finestra. Il Palacios viene accusato di omicidio e finisce in carcere. Dopo bene dieci anni, lo vedremo tornare nel ricco quartiere.

Ramon, Una Vita anticipazioni: il Palacios esce dal carcere, gli scontri con Felipe

Ramon trascorre dieci anni dietro le sbarre, accusato di aver ucciso Celia. Non appena torna nel quartiere ad accoglierlo non trova Felipe. Quest’ultimo, infatti, è fortemente arrabbiato e deluso dall’amico, convinto che sia l’unico responsabile della morte di sua moglie. Sono diversi gli scontri in cui vedremo protagonisti Ramon e Felipe. Fortunatamente i due amici di Acacias riescono a ritrovare la pace. Durante un acceso confronto, il Palacios confessa all’Alvarez Hermoso quanto realmente accaduto nella sua abitazione quando è morta Celia. L’avvocato, a questo punto, deve fare i conti con la realtà e accetta, pertanto, quanto successo alla moglie.

Anticipazioni italiane Una Vita: Ramon ritrova l’amore con una domestica

Le anticipazioni italiane vedono Ramon ritrovare la serenità. Il Palacios, dopo il salto temporale, può finalmente riabbracciare la sua famiglia, ovvero Antonito e Lolita. Non solo, come vi abbiamo già anticipato, ritrova anche la piccola Milagros, che ha già dieci anni. Ramon, che crede di non poter più amare un’altra donna dopo la morte di Trini, si avvicina a Carmen. Ed è proprio con la domestica che il Palacios riesce finalmente a ritrovare l’amore.