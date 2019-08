Anticipazioni spagnole Una Vita: le nozze di Ramon e Carmen

Una Vita anticipazioni spagnole: Ramon sposa Carmen dopo aver perso la sua Trini

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano una lieta notizia: Ramon sposa Carmen. Per chi ancora non lo sapesse, il Palacios dopo il salto temporale ritrova conforto e serenità a fianco dell’ex domestica di Ursula. Il tutto accade, a seguito dell’arresto dell’uomo. Ricordiamo, infatti, che quest’ultimo viene arrestato con l’accusa di aver ucciso Celia. In realtà, la moglie di Felipe cade dalla finestra di casa Palacios da sola, senza alcuna spinta da parte di Ramon, il quale ha da poco perso la sua Trini. Dopo aver partorito la piccola Milagros, la Crespo ha un malore, mentre si trova nel letto. Al suo fianco c’è Celia, sempre più legata alla neonata. Fortemente instabile, la moglie di Felipe non aiuta la sua amica e la lascia morire nel suo letto. Una morte triste e terribile, che viene seguita da quella di Celia, la quale cerca di portare via con sé Milagros. Ramon, dopo il salto temporale, esce dal carcere e riesce finalmente a chiarire il tutto con Felipe. Non solo, il Palacios si avvicina a Carmen, a cui chiede di diventare sua moglie. Dopo varie circostanze non del tutto positive, finalmente viene celebrato il loro matrimonio.

Puntate spagnole Una Vita: il matrimonio di Ramon e Carmen all’ostello di Servante e Fabiana

Il matrimonio di Ramon e Carmen viene celebrato all’ostello di Servante e Fabiana. Con i soldi ricavati dal banchetto nuziale, il portinaio e la domestica vorrebbero pagare i lavori di ristrutturazione della struttura. Proprio per tale motivo, Lolita convince il suocero e l’ex domestica ad andare a vivere con lei e Antonito, mentre Fabiana e Servante continuano il lavori all’interno della pensione. In questo modo, i due proprietari hanno la possibilità di trasformare la Buenas Noches in un luogo elegante, ideale per il matrimonio di Ramon. Ed ecco che finalmente arriva il giorno tanto atteso. Affinché vada tutto per il meglio, si mettono al lavoro proprio tutti: Servante, Antonito, Liberto e Jacinto.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ramon sposa Carmen, la figlia di Trini presente alle nozze

I vicini di Acacias 38 riescono ad aiutare Ramon a organizzare per il meglio il matrimonio con Carmen. A prendere parte all’evento, ci pensa anche la piccola Milagros, la bambina che il Palacios ha avuto con Trini. Intanto, Carmen appare con un gran sorriso il giorno della sua nozze, durante il quale indossa un abito realizzato ovviamente da Susana.