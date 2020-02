Anticipazione Una Vita, Trini muore: cosa accade alla figlia Milagros

Una Vita anticipazioni, la morte di Trini: la moglie Ramon mette al mondo la figlia Milagros e poi muore

Purtroppo le anticipazioni di Una Vita vedono la povera Trini morire. Un duro colpo per il pubblico che da sempre segue le vicende dei vicini di Acacias. Infatti, sin dalla prima puntata, i telespettatori si sono affezionati a questo personaggio. La sua uscita di scena, precede quella di Celia e il salto temporale di dieci anni. Ma che cosa accade alla figlia di Trini e Ramon, Milagros, durante tutto questo periodo? Nel corso delle prossime puntate vedremo Trini affrontare gli ultimi giorni della sua gravidanza con alcune complicazioni. La Crespo rischia addirittura di perdere la vita, tanto il dottore preferisce procedere con un parto cesario. I medici riescono a mettere in salvo sia Trini che la piccola ed entrambe vengono accudite da Ramon e Celia. In particolare, la moglie di Felipe dimostra di avere una forte ossessione nei confronti della neonata, a cui si attacca in modo morboso. Questa situazione ha un risvolto davvero tragico: Trini ha un malore e Celia, anziché aiutarla, la lascia morire.

Prossime puntate Una Vita, Acacias dopo la morte di Trini: Ramon arrestato, Milagros in collegio

Un grave lutto quello che colpisce la famiglia Palacios, che ha appena accolto la piccola Milagros. In seguito, Ramon affronta Celia che, durante questo scontro, cade dalla finestra perdendo la vita. Il padre di Antonito viene arrestato con l’accusa di omicidio e, proprio dopo il salto temporale di dieci anni, lo vedremo tornare ad Acacias. L’amicizia tra Ramon e Felipe è purtroppo distrutta dopo quanto accaduto. Fortunatamente i due riescono, presto, a risolvere le loro incomprensioni, ritrovando la serenità. Nel frattempo, il Palacios inizia a provare dei sentimenti nei confronti di Carmen. E mentre avvia una relazione con la domestica, Ramon riceve un importante telegramma: Milagros sta per tornare dal collegio. La figlia di Trini, dunque, dopo l’arresto del padre viene allontanata da Acacias.

Anticipazioni Una Vita: Milagros finisce in un collegio a Parigi e dopo dieci anni torna ad Acacias

Probabilmente i telespettatori immaginavano di vedere Antonito e Lolita prendersi cura della piccola Milagros. In realtà, la bambina finisce in collegio a Parigi e torna nel quartiere dopo ben dieci anni. Ramon ritrova sua figlia, ma fatica a riconoscerla. Sin da subito, la piccola mostra il suo disprezzo nei confronti di Carmen. Con il passare del tempo, Milagros riesce ad accettare la relazione del padre, tanto che prende parte anche al suo matrimonio con la domestica. Vi anticipiamo che la bambina non resta ad Acacias dopo le nozze, ma torna a Parigi.