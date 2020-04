Una Vita anticipazioni dal 13 al 17 aprile: Ramon scopre la verità su Trini

Anticipazioni Una Vita da da domenica 13 a venerdì 17 aprile 2020: Telmo fregato da tutti, Lucia decide di lasciare Acacias

Le anticipazioni di Una Vita, sulla prossima settimana, annunciano che la polizia riceve una lettera scritta da Batan, nella quale quest’ultimo annuncia il suo suicidio. Nel messaggio lo strozzino rivela di aver ricevuto alcuni ricatti da Telmo, basati sul sacramento della confessione. La lettera in questione, ovviamente, non è stata scritta da Batan, ma dietro tutto c’è Samuel. Lucia crede, chiaramente, a Telmo. La Alvarado, infatti, non ritiene il suo amato responsabile di azioni così cattive. Gli abitanti di Acacias, però, la pensano diversamente, in particolare Susana. Padre Bartolomé convince Telmo, che ha la procura legale, a firmare un documento della fondazione di Lucia. In seguito, nasconde le carte in un cassetto della scrivania dell’ex prete di Acacias. Completamente ignari dell’inganno, Telmo e Lucia continuano a fantastica sul loro matrimonio e sul futuro che passeranno insieme. La Alvarado poi scopre che, grazie al documento che ha firmato, l’ex prete ha trasferito tutti i soldi sul conto dell’Ordine del Cristo Giacente, derubandola. Profondamente delusa, Lucia decide di lasciare Acacias e di interrompere ogni rapporto con Telmo. Ursula, nel frattempo, la spinge a parlarne prima con l’uomo. Samuel e il Priore Espineira esultano per la buona riuscita del piano.

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Ramon capisce cos’è realmente accaduto il giorno della morte di Trini

Ramon è sempre più infastidito dagli atteggiamenti ossessivi che Celia ha nei confronti della piccola Milagros. Il Palacios, a questo punto, decide di entrare nella stanza dove è morta Trini e trova un cuscino sporco di sangue. Il padre di Antonito inizia a fare delle deduzioni su ciò che è realmente accaduto il giorno in cui sua moglie ha perso tragicamente la vita. Intanto, Felipe invita nuovamente Celia a lasciar perdere Milagros. Ramon decide di trasferirsi un po’ a Parigi, ma questa notizia manda Celia su tutte le furie.

Anticipazioni Una Vita puntate italiane aprile 2020: Tito, Leonor, Flora e Inigo lasciano Acacias

Inigo e Tito parlano di un piano per convincere un nuovo combattimento. Il pasticcere, però, chiede all’amico di tenere all’oscuro di quanto sta accadendo sia Leonor che Flora. Con la complicità del Barbosa, il pugile finge un malore durante il combattimento. Inigo, Tito, Flora e Leonor, dopo aver imbrogliato Andres, decidono di lasciare Acacias. Salutano così Liberto e Rosina e iniziano una nuova vita in Portogallo.