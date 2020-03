Anticipazioni Una Vita, perché Celia turba Fulgencia? Cosa vede la balia

Una Vita anticipazioni Celia: ecco cosa fa la moglie di Felipe dentro la stanza e perché Fulgencia fugge da Acacias

Qual è il motivo per cui Fulgencia fugge da Acacias? La balia scappa dal quartiere dopo aver visto Celia chiusa nella stanza con la piccola Milagros. Ma cosa sta facendo la moglie di Felipe con la neonata? Ebbene, secondo le anticipazioni italiane di Una Vita, presto scopriremo la verità. A rivelarla è proprio Fulgencia, che cerca di far comprendere all’avvocato la verità su sua moglie. Ciò accade, però, solo dopo la morte di Celia. Ricordiamo che la donna muore durante uno scontro con Ramon, cadendo dalla finestra dell’abitazione dei Palacios. Proprio per tale motivo, il padre di Antonito viene accusato di omicidio, in quanto ritenuto colpevole della morte di Celia. In realtà, quest’ultima cade da sola dalla finestra, nel tentativo di portare via con sé la piccola Milagros. Impossibile non notare l’instabilità della donna, che cerca in ogni modo di poter essere una madre per la bambina. Fulgencia viene più volte accusata da Celia, tanto che le vedremo protagoniste di diversi litigi.

Anticipazioni Una Vita, Fulgencia racconta a Felipe la verità su Celia dopo il salto temporale

Fulgencia, dopo aver assistito a una particolare scena, decide di lasciare Acacias in fretta. Ma cosa accade? Dopo il salto temporale di dieci anni, Ramon esce dal carcere, ma Felipe non riesce a credere alla sua innocenza. Convinto che l’amico abbia ucciso Celia, l’avvocato si scaglia più volte contro di lui. Ma ecco che arriva il tanto atteso confronto, in cui il Palacios rivela finalmente al vicino quanto realmente accaduto durante il suo scontro con Celia. A rendere ancora più forte la sua rivelazione è il racconto di Fulgencia. La balia torna ad Acacias e insieme a Ramon cerca di far ragionare Felipe.

Una Vita anticipazioni Felipe: l’Alvarez Hermoso scopre che la defunta moglie era instabile mentalmente

Fulgencia racconta finalmente quanto accaduto: dentro la stanza ha visto Celia allattare la piccola Milagros. Felipe, ovviamente, è scioccato, in quanto non credeva minimamente che sua moglie fosse instabile mentalmente. Eppure, la donna è davvero convinta, prima della sua morte, di poter essere una madre per la piccola Milagros. Proprio per tale motivo, Fulgencia preferisce lasciare Acacias.