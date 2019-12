Una Vita salto temporale: nuovi personaggi e alcuni ritorni ad Acacias

Anticipazioni Una Vita salto temporale di dieci anni: nuovi personaggi ad Acacias, tornano Telmo e Samuel

Le anticipazioni di Una Vita segnalano l’arrivo di un salto temporale di ben dieci anni. Sono diversi i personaggi che arrivano ad Acacias e che aprono nuove e interessanti storie. In particolare, vedremo Samuel tornare nel ricco quartiere in tenera compagnia. L’Alday fa il suo ritorno con Genoveva, interpretata dall’attrice Clara Garrido. È una giovane donna, che si sistema in casa del gioielliera aiutata da Carmen. Impossibile non notare il grande fascino che ha la nuova arrivata, che appare come una grande ammaliatrice. Come vi abbiamo anticipato, Genoveva intraprende poi una relazione con Felipe. Un altro nuovo personaggio è Eduardo (Paco Mora), che conosceremo come il marito di Lucia. Il loro è un matrimonio di finzione, in quanto la Alvarado non è per nulla felice di vivere al fianco di quest’uomo, che si dimostra infelice e crudele. Con loro vedremo vivere il loro piccolo Mateo. Su quest’ultimo ha qualche dubbio Telmo, che dopo essere tornato ad Acacias sospetta che si tratti di suo figlio.

Una Vita anticipazioni: le nuove famiglie che arrivano ad Acacias

Nuovi personaggi entrano ufficialmente nella trama di Una Vita dopo il salto temporale. In particolare, conosceremo una nuova famiglia andalusa, che acquista la casa dei Palacios. Stiamo parlando dei Domínguez, ovvero di Bellita del Campo (Mary Grace) e di suo marito Jose Dominguez (Manuel Bandera). Con loro approda ad Acacias anche la cameriera Arantxa (Gurutze Beitia). I due coniugi lasciano l’Argentina per iniziare una nuova vita nel ricco quartiere, dove si sistema anche la figlia ribelle, Cinta (Aroa Rodríguez). Entra in scena anche la famiglia Pasamar, composta da Felicia (Susana Soleto) e i suoi figli Emilio (Jose Pastor) e Camino (Aria Bedmar). Loro, dopo l’uscita di scena di Leonor, Inigo e Flora, gestiscono il ristorante la Nuevo Siglo XX, che prende il posto de La Deliciosa.

Anticipazione Una Vita: grandi cambiamenti dopo il salto temporale

Tra i vari cambiamenti, vedremo Lolita come la signora Palacios. L’ormai ex domestica apre una bottega, Sueño de Cabrahigo, mentre il suo Antonito si occupa delle attività di suo padre Ramon, finito in carcere. Servante e Fabiana lasciano i loro impieghi di portinaio e domestica per aprire una loro attività, ovvero la locanda Buena Noche. Susana, invece, lascia il suo lavoro da sarta per godersi la sua pensione. Naturalmente sono presenti anche Ursula, Rosina, Liberto e Casilda. E tanti altri sono i colpi di scena che ci attendono dopo questo salto temporale di ben dieci anni.