Una Vita, Genoveva incinta: Felipe è innamorato di un’altra, la minaccia

Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe ufficializza la sua storia con Genoveva, ma è innamorato di Marcia

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita vedono protagonista Felipe. L’avvocato di Acacias si trova diviso tra due donne, Genoveva e Marcia. Con la prima ha da poco ufficializzato il suo fidanzamento, ma il suo cuore sembra battere per l’ex domestica. Proprio quest’ultima pare essere riuscita a conquistare l’Alvarez Hermoso, dopo dieci anni dalla morte della sua Celia. E mentre Genoveva, come vi abbiamo già anticipato, si prepara a diventare madre, Marcia è costretta a tenere le distanze da Felipe. Il marito Santiago è abbastanza misterioso: la ragazza non sa se fidarsi o meno. Ma ecco che riceve, inaspettatamente, una dichiarazione d’amore dall’Alvarez Hermoso. Sebbene sia ufficialmente fidanzato con Genoveva, l’avvocato non riesce più a nascondere i sentimenti che prova nei confronti di Marcia.

Una Vita puntate spagnole: Felipe confessa tutto il suo amore a Marcia

Felipe confessa a Marcia tutto il suo amore e ammette di non aver mai smesso di pensare a lei. Una dichiarazione molto importante quella che fa l’avvocato, che però viene interrotto proprio dall’arrivo di Santiago. Dopo averli visti insieme, l’uomo minaccia l’Alvarez Hermoso: la prossima volta tra loro non ci saranno solo parole. Santiago è pronto, dunque, a usare le maniere forti per tenere lontano l’avvocato da sua moglie. Ma Felipe riuscirà a mantenere ancora le distanze? Dalle anticipazioni sappiamo che, non appena resta solo con Marcia, Santiago minaccia anche lei. Scendendo nel dettaglio, l’uomo proibisce severamente a sua moglie di incontrare nuovamente Felipe.

Anticipazione Una Vita: Genoveva incinta, Felipe innamorato di Marcia

Felipe non riuscirà a tenere le distanze da Marcia. L’avvocato andrà nuovamente contro Santiago. Pertanto, lo vedremo in serio pericolo! Nel frattempo, la sua fidanzata Genoveva è quasi certa di essere in dolce attesa. La donna informa l’Alvarez Hermoso che tra tre giorni saprà con certezza se è incinta oppure no. Purtroppo la reazione di Felipe non è quella desiderata, visto che non appare per nulla amorevole e disponibile. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nella vita sentimentale dell’Alvarez Hermoso, sempre più confuso.