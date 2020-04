Una Vita anticipazioni italiane, Felipe perde la ragione: gesto estremo

Una Vita anticipazioni 2020: la follia di Felipe, Ramon esce dal carcere

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda nel 2020 vedremo Felipe commettere una follia. L’avvocato di Acacias non riesce proprio a sopportare il dolore causato dalla morte di Celia. Attualmente lo vediamo rifugiarsi nel peccato, tra alcol e cortigiane. Un momento difficile per l’Alvarez Hermoso che arriva anche a pensare di compiere un gesto estremo nella sua stessa abitazione. Felipe non riesce a sopportare il fatto che Ramon abbia ucciso sua moglie. Come già sappiamo, il Palacios non ha provocato la morte di Celia. Quest’ultima è caduta, accidentalmente, dalla finestra durante lo scontro con Ramon. Nonostante sia stato un incidente, il vedovo di Trini è stato arrestato. Ora Antonito sta cercando la soluzione giusta per permettere al padre di tornare in libertà, dopo ben dieci anni. Vi anticipiamo che il Palacios esce dal carcere, ma questo alimenta la rabbia in Felipe.

Felipe perde completamente la ragione, Ramon cerca di aiutarlo: anticipazioni di Una Vita

Come vi abbiamo già anticipato, Ramon esce dal carcere. Convinto che lui sia l’assassino di Celia, Felipe lo attacca continuamente. L’avvocato fa di tutto pur di vederlo lontano da tutti i vicini di Acacias. In particolare, l’Alvarez Hermoso cerca di influenzare Susana e Rosina, convincendole a ignorare il Palacios. Liberto e Carmen, al contrario, non danno retta a Felipe, tanto che offrono tutto il loro sostegno a Ramon. Nel frattempo, quest’ultimo scopre quanto accaduto all’Alvarez Hermoso in questi dieci anni. Dopo di che, cerca di aiutarlo trovandogli un lavoro. Ma quando Felipe scopre che dietro al nuovo incarico c’è proprio lo zampino del suo vecchio amico, va su tutte le furie.

Anticipazioni italiane Una Vita: Felipe vuole incendiare tutto quello che appartiene a Celia e pensa al suicidio

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che la situazione di Felipe peggiora. L’avvocato rimane senza soldi e ha un forte litigio con Servante, il quale non gli consente di dormire nella pensione sua e di Fabiana. Sempre più folle, l’Alvarez Hermoso beve più del dovuto e inizia a parlare con il ritratto di Celia, a cui chiede per quale motivo l’ha abbandonato. Felipe intende poi incendiare i vestiti e gli oggetti personali della defunta moglie e non solo. In questa circostanza, vedremo l’avvocato pronto a togliersi la vita! Fortunatamente l’arrivo di Susana impedisce all’Alvarez Hermoso di commettere questo gesto così estremo.