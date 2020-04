Una Vita, Ramon rivela la verità su Celia? Ecco come esce dal carcere

Anticipazioni Una Vita maggio 2020: Ramon non vuole rivelare com’è morta Celia

Ramon, come stiamo vedendo nel corso delle ultime puntate italiane di Una Vita, non ha intenzione di rivelare la verità sulla morte di Celia. Antonito prega il padre di raccontare quanto realmente accaduto nella loro vecchia abitazione. Il Palacios Senior continua a restare fermo nella sua posizione. Ma qual è il motivo per cui Ramon non vuole far sapere com’è morta Celia? Ancora una volta, il vedovo di Trini dimostra di essere un grande amico di Felipe! Per non infangare il nome della donna e gettare così l’avvocato nello sconforto più totale, Ramon ha deciso di non confessare quanto realmente accaduto dieci anni fa. Il pubblico conosce già una parte della verità: Celia, dopo aver scoperto che Milagros sarebbe stata portata a Parigi dalla sua famiglia, fa una scelta molto pericolosa. Abbiamo visto la donna correre, segretamente, in casa Palacios per rapire la bambina.

Ramon di Una Vita esce di prigione? Cosa accade al Palacios, Felipe furioso

Ramon non ha ucciso Celia, come vi abbiamo già anticipato. La donna, mentre si stava scontrando con il Palacios, è caduta accidentalmente dalla finestra. Il padre di Antonito è stato accusato di omicidio e così ha trascorso questi dieci anni in carcere. Ma esce di prigione? Ebbene vedremo Ramon tornare nel ricco quartiere di Acacias quando ottiene la grazia. Nel frattempo, Felipe cerca di raccogliere le firme, attraverso le quali ha intenzione di chiedere di non scarcerare il suo vecchio amico. Non appena viene a sapere che il Palacios è stato rilasciato, come possiamo già immaginare, l’avvocato va su tutte le furie! In questa circostanza, lo vedremo scontrarsi con Antonito.

Una Vita anticipazioni puntate italiane: scontri tra Felipe e Ramon ad Acacias

Nel corso delle prossime puntate, Ramon esce dal carcere e torna ad Acacias. Felipe non reagisce affatto bene alla cosa, in quanto è convinto che il Palacios abbia ucciso Celia. Pertanto, il vedovo di Trini non trova una situazione serena e sono diversi i momenti in cui si scontra con l’Alvarez Hermoso. Vi anticipiamo, inoltre, che Ramon ritrova finalmente l’amore in questa nuova stagione!