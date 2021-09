Anticipazione Una Vita, Laura avvelena Felipe: la reazione di Genoveva

L’Alvarez Hermoso viene avvelenato e finisce in ospedale, ma questa volta non c’entra la Salmeron

Felipe finisce in ospedale nelle prossime puntate di Una Vita. L’Alvarez Hermoso è vittima di un folle piano messo in atto da Javier Velasco con l’aiuto di Laura, che ormai agisce sotto le minacce sue e di Genoveva. Questa volta, però, la Salmeron non ha nulla a che fare con quanto accade al marito. Prima di arrivare a questa svolta, Felipe si ritrova a vivere una situazione per lui sconvolgente. Laura cambia la sua testimonianza e, di fronte al giudice, parla a favore di Genoveva! Una decisione, la sua, che non viene compresa dall’Alvarez Hermoso, il quale non reagisce affatto bene.

Infatti, Felipe distrugge la sua immagine davanti alla stampa, mentre la Salmeron continua a mantenere una posizione da vittima. Ed ecco che neanche la testimonianza di Cesareo cambia le carte in tavola, tanto che il giudice dichiara innocente Genoveva! Un duro colpo per l’Alvarez Hermoso, che si reca sulla tomba di Marcia in lacrime. A quest’ultima giura che farà giustizia! Poco dopo, mentre la Salmeron sta festeggiando la sua prima vittoria con Velasco, Felipe annuncia che lascia Acacias.

L’avvocato ha intenzione di recarsi a Cuba per avere un confronto con Santiago/Israel. Genoveva non vuole che parta e inizia a supplicarlo. Ma ormai l’Alvarez Hermoso ha deciso: deve dare una svolta a questo caso per vendicare la morte di Marcia. Intanto, Mendez intuisce che Laura è finita sotto le grinfie di Geoveva e Velasco. Cerca di riportarla dalla loro parte, proponendole un patto: dovrà cambiare la sua testimonianza e in cambio le forze dell’ordine le offriranno protezione.

Sebbene all’inizio sembri non voler accettare, Laura decide poi di modificare la sua dichiarazione al processo. Ma ecco che Velasco torna ad agire e, dietro le spalle di Genoveva, dà un ultimo ordine alla domestica: deve uccidere Felipe. La ragazza si ritrova costretta a fare ciò che Javier le chiede e avvelena il povero Felipe, che proprio in quel momento sta per partire.

E mentre Genoveva è convinta che suo marito sia ormai in viaggio verso Cuba, l’Alvarez Hermoso cade e sbatte la testa, dopo aver ingerito il veleno. Velasco tenta, invece, di intrattenere la Salmeron per non farle scoprire quello che sta accadendo. Felipe finisce in ospedale e il medico fa sapere a Laura che è in coma! La notizia del ricovero fa il giro del quartiere.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Ramon e Liberto sono sorpresi nel vedere Laura che si prende cura dell’avvocato. A questo punto, anche Genoveva viene a conoscenza della situazione e rimane sorpresa! E quando Velasco aggredisce Laura in mezzo alla strada, la Salmeron si mostra abbastanza preoccupata per suo marito.

Infatti, sebbene voglia distruggerlo, nutre ancora dei sentimenti nei suoi confronti. In questa fase della trama, avviene una nuova svolta, che riporta la Salmeron sulla vecchia strada! La dark lady di Acacias 38 on prende affatto bene la decisione di Velasco!