Anticipazione Una Vita, Laura tradisce Felipe: aggressione in pubblico

Inizia il processo sull’omicidio di Marcia nelle prossime puntate di Una Vita. Felipe e Genoveva ormai sono uno contro l’altra e sembra che questo sia solo l’inizio! Ebbene l’avvocato non crede più a sua moglie ed è sempre più convinto che sia lei l’assassina della Sampaio. Quando Cesareo esce di prigione, proprio Genoveva viene arrestata.

A prendere le sue difese ci pensa Velasco, il quale è pronto a eliminare Felipe. La Salmeron riesce a uscire dal carcere, ma non viene riaccolta a casa nel migliore dei modi. L’Alvarez Hermoso le fa leggere una lettera che ha appena ricevuto da Cuba, scritta da Santiago. Leggendo le parole di quest’ultimo, Genoveva perde i sensi e cade a terra.

Viene trasportata in ospedale, ma affronta una grave crisi che causa un aborto. Le anticipazioni segnalano che Genoveva perde il suo bambino. Dopo aver appreso la notizia, la Salmeron resta talmente sconvolta che giura vendetta contro Felipe! Ed è in questa fase della trama che prende inizio la guerra tra i due coniugi. Intanto, però, l’avvocato non sa che Genoveva sta cercando sempre più alleanze.

Oltre Velasco, la nuova dark lady di Acacias vuole al suo fianco Laura, di cui conosce un segreto. E mentre Mendez ricorda finalmente l’oscuro passato della cameriera, Cesareo si prepara a testimoniare contro Genoveva in tribunale. Qui Velasco riesce a mettere in difficoltà il guardiano. Intanto, Felipe e Mendez aspettano con ansia l’arrivo di Laura al processo.

La domestica dovrebbe testimoniare contro Genoveva, ma risulta scomparsa. Ed ecco che fa ritorno del ricco quartiere spagnolo, ma Felipe non riesce a fidarsi di lei. Nonostante ciò, sa che è l’unica opzione che hanno per incastrare la Salmeron. Neanche la dark lady si fida completamente della cameriera e Velasco la rassicura.

Teso a causa del processo, Felipe perde le staffe di fronte alla stampa e, ancora una volta, si ritrova contro l’opinione pubblica. La situazione degenera, secondo le anticipazioni di Una Vita, quando Laura mente durante la sua testimonianza.

La domestica lascia Felipe in una brutta posizione quando parla della sua infedeltà. A questo punto, l’intero quartiere è diviso, in attesa della risoluzione del processo. L’Alvarez Hermoso peggiora ancora di più la situazione.

L’avvocato, infatti, non smette di macchiare la sua stessa immagine, a causa dell’impulsività. Questa volta, Felipe aggredisce in pubblico Laura. Nel frattempo, Mendez comprende il modo con cui Velasco sta tenendo sotto scacco la cameriera e lo fa sapere all’Alvarez Hermoso.