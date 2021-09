Una Vita, Liberto furioso: Genoveva ha il controllo su Felipe

Le anticipazioni segnalano che i vicini nutrono una grande preoccupazione per l’avvocato di Acacias, che non ricorda più nulla dell’ultimo periodo

Genoveva riesce a ottenere il pieno controllo su Felipe, mentre i vicini cercano di dare una svolta a questa situazione. Il tutto accade nelle prossime puntate di Una Vita, quando l’Alvarez Hermoso perde la memoria. L’avvocato di Acacias 38 non ricorda più nulla dell’ultimo periodo, tanto che non riconosce la Salmeron e odia ancora Ramon per la morte di Celia. Ma come mai Felipe ha questa grave amnesia? Javier Velasco mette in atto un folle piano per eliminarlo definitivamente.

Le anticipazioni segnalano che Mendez cerca ancora di portare Laura dalla sua parte. Quando sembra esserci finalmente riuscito, rientra in gioco Velasco, il quale le dà un ultimo ordine: uccidere Felipe. Ciò accade alle spalle di Genoveva, che non è a conoscenza di questo piano. Preoccupata per ciò che potrebbe accadere a sua sorella Lorenza, Laura avvelena Felipe, che finisce in ospedale in gravi condizioni. L’avvocato è in coma e nella Salmeron si risvegliano i vecchi sentimenti.

Velasco si rende conto di ciò e ordina a Laura di completare la sua missione. Intanto, Felipe si risveglia, ma non ricorda nulla degli ultimi anni. A questo punto, Genoveva è consapevole del fatto che il marito non sappia del loro matrimonio, di Marcia e di tutto il resto. Così, approfitta della situazione e inizia a pensare che sia arrivato il momento di ricominciare una vita insieme a Felipe.

Teme, però, che qualcuno possa rivelare ogni cosa all’Alvarez Hermoso, il quale potrebbe ricordare tutto da un momento al’altro. Pertanto, fa sapere a Liberto che sarà lei a occuparsi del marito. Questa sua decisione non piace per nulla ai vicini, che sanno molto bene l’astio che c’era tra loro prima che Felipe perdesse la memoria.

Gli amici più cari dell’avvocato non sanno cosa fare, in quanto c’è chi è convinto che la verità possa in qualche modo danneggiare la sua mente. Purtroppo la situazione diventa sempre più complicata, poiché Genoveva riesce ad avere il controllo su di lui. Infatti, Felipe crede a tutto ciò che la Salmeron gli dice, tanto che scatta di nuovo la passione tra loro.

Nel frattempo, Genoveva pianifica con Laura l’omicidio di Velasco. Ebbene le due si alleano per mettere fine alla vita del perfido avvocato e riescono nel loro intento! Liberto, intanto, è molto arrabbiato per il controllo che la Salmeron ha sull’amnesia di Felipe. Invece, Ramon le chiede solo un favore: far sapere al suo amico che non fu lui a uccidere Celia.

Pare, però, che nessuno riesca a risolvere questa particolare situazione. Ed ecco che, a un certo punto, Felipe trova un fazzoletto su cui vi sono le iniziali di Marcia!