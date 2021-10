Una Vita, Bellita e José lasciano Acacias: lui fa ritorno con brutte notizie

Le anticipazioni spagnole annunciano la partenza dei Dominguez e di Alodia, pronti ad assistere Cinta, che in Argentina non sta bene

Bellita, José Miguel e Alodia lasciano Acacias nelle prossime puntate di Una Vita. Una notizia su Cinta porta i due coniugi Dominguez a prendere questa decisione. Prima che accada ciò, la cantante deve affrontare il problema con la voce. Avverte di avere un problema alla gola, ma inizialmente decide di non parlarne con nessuno. José Miguel scopre la verità quando vede che sua moglie continua a rimandare le esibizioni più importanti. Dopo aver cercato di trovare varie soluzioni, si affidano al dottor Puerta.

Le anticipazioni segnalano, però, che ben presto la coppia scopre di essere caduta in una truffa! Trascorso questo periodo, Bellita decide di agire e si lancia con entusiasmo per ritrovare la sua voce, spronata anche da una lettera di Cinta. Piano Piano inizia anche a notare dei miglioramenti e Rosina, invece, ha qualche sospetto. I vicini parlano delle ultime esibizioni, riferendosi anche al suo look. Questo porta la Del Campo ad avere delle insicurezze.

Arriva il momento per lei di esibirsi di fronte a tutti e, mentre gli spettatori sono in attesa di ascoltarla, José la trova pallida e terrorizzata. Bellita ammette di non riuscire a cantare e, quando esce sul palco, sembra non trovare la voce. Alla fine, fortunatamente, riesce a esibirsi e riceve le congratulazioni di tutti. La pressione torna quando riceve un invito reale. La Del Campo sa che accettando potrebbe non riuscire a curare del tutto la sua gola, dunque dovrebbe attendere.

Ma questo, secondo le anticipazioni di Una Vita, passa in secondo piano quando riceve un telegramma dall’Argentina: Cinta ha subito una minaccia di aborto. Subito, progetta di partire per assistere sua figlia. Alodia, vedendo i Dominguez pronti a lasciare Acacias, teme che la metteranno da parte quando si recheranno in Argentina.

In realtà, Bellita e José Miguel propongono alla domestica di seguirli. Si scopre, però, che ha il terrore delle navi e questo complica il viaggio. Nonostante tutto, la cameriera decide di partire insieme a loro e in soffitta si organizza una festa. Ed ecco che arriva il momento per i Dominguez di salutare Acacias.

Il loro è un addio definitivo? Il pubblico fan di Bellita, José e Alodia non deve assolutamente temere, perché fanno ritorno nel ricco quartiere spagnolo. Ma attenzione perché il padre di Cinta torna con una brutta notizia su sua moglie! Per questo momento, però, bisogna ancora attendere del tempo. Quindi per diverse settimane i telespettatori dovranno fare a meno di loro.