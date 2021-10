Una Vita, Bellita: nuovo arresto, chi è davvero il dottor Puerta

Nuovi problemi per i Dominguez nelle prossime puntate di Una Vita. In particolare, è Bellita a trovarsi nuovamente al centro della scena. La cantante capisce di avere un problema alla gola, ma inizialmente non ne parla con nessuno. Il successo registrato con la canzone che ha inciso con Jacinto la porta a non perdere le speranze, sebbene ci sia davvero qualcosa che non va nella sua voce. Cerca di farsi aiutare, inizialmente, da Lolita, la quale conosce un saggio di Cabrahigo. Quest’ultimo le dà un aiuto, ma non risolve di certo la situazione.

Ed ecco che la verità viene a galla e José Miguel scopre cosa sta accadendo a sua moglie. Improvvisamente i due coniugi Dominguez fanno la conoscenza del dottor Puerta, il quale rivela di avere la soluzione giusta per la cantante. Ebbene le anticipazioni segnalano che Bellita inizia ad assumere il tonico che le consiglia il medico. Il miglioramento iniziale, però, si traduce in una pigrizia nella sua vita. Pertanto, la preoccupazione torna a devastare la vita della Del Campo.

Rosina sta per scoprire tutto, ma José riesce a prendere la situazione in mano e a evitare che la notizia faccia il giro del quartiere. C’è, però, qualcosa che non va nel dottor Puerta e a capirlo è Alodia. La giovane domestica becca il medico in cattiva compagnia e inizia ad avere dei dubbi sulla sua vera identità. Dopo di che, fa presente a José Miguel tutti i suoi sospetti. Il Dominguez promette alla cameriera che indagherà a fondo per scoprire davvero chi è questo medico.

Non solo, José Miguel impedisce a Bellita di continuare ad assumere i farmaci che le sono stati consigliati. Ben presto, il Dominguez fa delle scoperte sul tonico che il dottor Puerta consiglia a sua moglie. A questo punto, i due genitori di Cinta comprendono di essere stati presi in giro dall’uomo, che potrebbe non essere un medico. Infatti, si rivela essere un vero e proprio impostore!

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Bellita è sconvolta, mentre Alodia sembra aver scoperto altre importanti informazioni sul medico. Quest’ultimo finisce per derubare le domestiche! Per sistemare la situazione e denunciare alle autorità l’uomo, che si finge di essere un medico, José ordina a Jacinto di trovare il venditore del tonico.

Prepara così una trappola per questo dottor Puerta, che viene arrestato! Dunque, avviene un nuovo arresto ad Acacias e di mezzo vi sono ancora Bellita e José Miguel. Non è la prima volta che i due sono protagonisti di questo genere di situazioni.

Sebbene consegnino l’impostore alla polizia, la Del Campo non può comunque essere felice. Infatti, non sa se mai recupererà la sua voce, anche perché deve esibirsi. La cantante è costretta a cancellare l’esibizione di fronte al pubblico. Spronata da una lettera di Cinta, decide di agire per ritrovare la sua voce e, dopo poco tempo, inizia a notare dei miglioramenti.