Una Vita anticipazioni: Bellita scopre la verità su Margarita, l’ultima scelta

La verità su Margarita esce fuori nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Le anticipazioni rivelano che Bellita si ritrova in fin di vita, proprio a causa della quantità di veleno che ha assunto in questi ultimi giorni. Ha accolto Margarita nella sua vita promettendole sincerità e amicizia. Purtroppo dall’altra parte non ci sono le stesse intenzioni. Infatti, la moglie di Alfonso Carchano intende ancora mettere in atto la sua vendetta contro Bellita. Quest’ultima, però, inizia ad accusare degli strani malori e, ovviamente, José Miguel non può non preoccuparsi.

A questo punto, Bellita è costretta a lottare tra la vita e la morte! Un momento difficile per i Dominguez, che tentano di trovare una soluzione. Nel frattempo, Margarita viene smascherata da Emilio! Ebbene il giovane Pasamar becca la donna mentre prepara un tè avvelenato a Bellita. Dopo essere stata scoperta, la moglie di Alfonso fugge via, lasciando la busta con il veleno nella cucina. Nel frattempo, il medico si occupa di cercare un antidoto, sebbene non sappia cosa sia realmente accaduto alla famosa cantante. Ed ecco che Emilio rivela a Cinta e José cosa ha appena scoperto su Margarita.

E mentre la salute di Bellita rimane critica, il medico conferma l’avvelenamento. Non conoscendo la verità, la Del Campo inizia a chiedere notizie su Margarita, in quanto vorrebbe averla al suo fianco. Ma nessuno le dice la verità. Fortunatamente José arriva a casa con una splendida notizia: è stato trovato il modo per aiutare Bellita a riprendersi. Cinta, incitata da sua madre, decide comunque di esibirsi a teatro. A restare a fianco della donna ci pensa José, che improvvisamente pensa che sua moglie sia morta.

Fortunatamente l’artista inizia a reagisce e si sveglia. Le condizioni di salute di Bellita migliorano, ma è sorpresa dall’assenza della sua amica Margarita. Per paura che sua moglie possa peggiorare, José chiede a tutti i vicini di non rivelarle la verità sull’avvelenamento. Quando è finalmente disposto a raccontarle quanto accaduto, Arantxa lo ferma.

Intanto, Mendez informa i Dominguez che Alfonso è stato nuovamente arrestato. Questa notizia fa aumentare i dubbi della cantante, che finalmente scopre la verità! Bellita ora sa che Margarita l’ha avvelenata insieme ad Alfonso. Non appena viene a conoscenza di quanto accaduto, la cantante ha una ricaduta.

A Bellita tocca prendere un’ultima scelta su Margarita, dopo di che non avrà più a che fare con i Carchano. Inaspettatamente, la Del Campo decide di non sporgere denuncia contro la collega. Per la famiglia Dominguez si apre un nuovo mistero nelle prossime puntate. Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano l’arrivo di un giovane misterioso, Julio, interpretato da Adrián Reyes.