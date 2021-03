Anticipazione Una Vita: Emilio smaschera Margarita, ma Bellita è fin di vita

La Del Campo cade in una terribile trappola e finisce per avere problemi di salute; a smascherare la moglie di Carchano ci pensa il giovane Pasamar

Ciò che Margarita cerca con Bellita non è un’amicizia sincera, bensì vendetta! Le anticipazioni di Una Vita segnalano che la moglie di Alfonso Carchano riesce ad attirare la Del Campo in una vera e propria trappola. La nota cantante sta commettendo un grave errore fidandosi della sua ex collega. Spinta dai forti sensi di colpa, fa di tutto affinché Margarita possa avere una vita serena. Infatti, i telespettatori hanno già visto Bellita far recapitare del cibo a casa della donna, che non ha però reagito affatto bene. Dopo di che, ha anche messo su un evento benefico per aiutarla economicamente. Ed ecco che le due instaurano un rapporto di amicizia, ma la sincerità c’è solo da parte della madre di Cinta.

Margarita è tutto tranne che sincera! La donna ha intenzione di vendicarsi, in quanto non è mai riuscita a perdonare a Bellita quanto accaduto in passato. Ed ecco che il pubblico di Canale 5, nelle prossime puntate in onda in Italia, capirà che la new entry sta avvelenando Bellita! Ciò accade quando la donna inserisce nel tè della cantante una polverina misteriosa. Nessuno è a conoscenza di quanto sta accadendo e la Del Campo inizia ad accusare problemi di salute. Nel centro di Acacias, la cantante sviene e José Miguel inizia chiaramente a preoccuparsi.

Le analisi dimostrano poi che Bellita è stata avvelenata, ma Margarita viene scoperta solo in seguito. Infatti, la donna prosegue con il suo piano, che prevede anche la rottura tra la Del Campo e suo marito. Nelle prossime puntate di Una Vita, Margarita fa di tutto affinché Bellita inizi a dubitare delle fedeltà di José Miguel. Ma fortunatamente la donna viene smascherata prima di un’eventuale rottura della coppia. Da chi? A beccare la moglie di Carchano mentre sta preparando un tè avvelenato per Bellita è Emilio!

Il giovane Pasamar sorprende la donna mentre sta inserendo il veleno all’interno della bevanda. A questo punto, le anticipazioni segnalano che Margarita fugge lasciando la busta con il veleno nella cucina dei Dominguez. E mentre il medico cerca un antidoto per salvare la vita a Bellita, Emilio confessa a Cinta e José cosa ha scoperto. La salute della Del Campo resta critica e tutti sono molto preoccupati per la sua vita.

Che fine fa a questo punto Margarita? Ora la famiglia Dominguez ha come obbiettivo solo quello di trovare l’antidoto giusto per salvare la povera Bellita, caduta in una terribile trappola!