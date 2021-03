Una Vita, Bellita avvelenata: José la tradisce con Esther? Cosa c’è dietro

La cantante inizia ad avere dei piccoli problemi di salute ed è quasi certa che suo marito la stia tradendo: ancora non sa di essere finita in una trappola

Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda in Italia, Bellita viene avvelenata. Da chi? Il tutto accade quando la donna raggiunge il suo obbiettivo e diventa amica di Margarita. Sentendosi in colpa per la situazione economica in cui sta vivendo la sua ex collega, la signora Dominguez fa di tutto pur di aiutarla. Inizialmente la moglie di Carchano non accetta l’aiuto della nota cantante, ma poi cambia improvvisamente idea. Le anticipazioni segnalano che Bellita prepara il concerto benefico per raccogliere il denaro per Margarita. Riesce nel suo intento, ma la moglie di Alfonso sviene durante l’evento. Subito dopo, sparisce nel nulla, facendo preoccupare la Del Campo. Non passa troppo tempo e Margarita fa il suo ritorno ad Acacias, proponendo a Bellita di essere amiche.

Una bella proposta per la cantante, che accetta con grande entusiasmo. Nel frattempo, José ottiene buone recensioni per la sua performance nel teatro e celebra il suo successo con tutta la sua famiglia. Margarita, intanto, confessa a Bellita che Alfonso l’ha abbandonata per una giovane attrice. Profondamente addolorata, la cantante tenta di dare conforto alla sua nuova amica. Ed ecco che, secondo le anticipazioni di Una Vita, Margarita inserisce una polvere misteriosa all’interno della bevanda di Bellita! Di cosa si tratta? Quali sono le sue intenzioni?

La donna dà prova del fatto di non essere ancora riuscita a perdonare Bellita. Pertanto, sta fingendo di essere sua amica, tanto che inserisce piccole dosi di veleno nel tè della Del Campo! Quest’ultima soffre di vertigini e sviene nel centro di Acacias. José non può non preoccuparsi di fronte allo svenimento della moglie. Ma non finisce qui il piano di vendetta di Margarita. Infatti, la donna rende Bellita sempre più gelosa di José, quando lo vede passeggiare insieme a Esther. A questo punto, la Del Campo inizia a pensare che suo marito la stia tradendo!

Nel frattempo, Milton Goldstein – un noto produttore cinematografico – propone un lavoro al Dominguez. La notizia rende felice solo Cinta, mentre Bellita appare sempre più distante. La donna è quasi certa che José la stia tradendo con Esther e i suoi sospetti aumentano quando Arantxa le racconta una scena a cui ha assistito. La cameriera basca rivela alla cantante di aver visto Esther accarezzare José. La domestica, però, interpreta male la vicinanza dei due.

Infatti, il Dominguez non sta assolutamente tradendo Bellita. Si tratta di un piano messo in atto da Margarita, pronta a tutto pur di rovinare la vita alla Del Campo. La donna tenta di aumentare la gelosia di Bellita, portandola a diffidare ancora di più di José. La cantante è convinta di essere al sicuro dopo aver eliminato Carchano, ma ora si ritrova a fare i conti con la sete di vendetta di Margarita!