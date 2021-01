Una Vita, segreto di Alfonso: José lo incastra. Vendetta su Bellita, l’arresto

Nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita, i telespettatori continueranno a notare lo strano comportamento di Alfonso Carchano, il produttore cinematografico. Arrivato ad Acacias ha subito messo gli occhi su Cinta e Camino, desiderose di diventare attrici. Inizialmente con l’appoggio di Emilio, le due ragazze hanno fatto dei provini, che hanno avuto successo. Infatti, Alfonso ha fatto sapere loro che sarebbero diventate protagoniste della pellicola. Ma ecco che la sua attenzione è improvvisamente caduta su Bellita Del Campo. L’uomo ha iniziato a provare interesse nei confronti della donna, tanto da volerla come unico volto del suo film. La donna ha accettato solo a una condizione: anche Cinta e Camino avrebbero recitato nella pellicola.

La situazione è iniziata a diventare abbastanza particolare. Bellita ha deciso di rinunciare a una carriera da attrice, in quanto ha ammesso di non vedersi bene sul grande schermo. A questo punto, Alfonso ha fatto altri provini a Cinta e Camino, dando una parte solo alla prima. Cosa accade ora? L’atteggiamento di Carchano diventa sempre più sospettoso. In particolare, ciò accade quando la figlia di Bellita chiede di poter avere il copione del film che sta girando. Il produttore glielo nega e questo genera non pochi sospetti. Si arriva a un punto limite quando Cinta rivela ai suoi genitori che Alfonso l’ha costretta a girare una scena che non voleva! José Miguel non può non intervenire di fronte al racconto della figlia.

Il Dominguez si reca dal produttore, che con rammarico decide di mostrargli la sceneggiatura, proponendogli anche di apparire nel film. Ma quando José va via, Alfonso rompe il materiale! La verità viene rivelata durante una nuova proiezione del film, organizzata da Felicia. I vicini sono felici di prendere parte all’evento, ma ecco che la pellicola ha come obbiettivo quello di ridicolizzare Bellita! Carchano è convinto che la Del Campo sia diventata una celebrità causando calpestando sua moglie Margarita e il film racconta proprio questo!

Bellita nega il tutto e ora deve assolutamente evitare che la pellicola venga pubblicata. José ed Emilio si recano nel luogo dove Carchano conserva tutto ciò che gli serve per girare i film. Le anticipazioni rivelano che Alfonso arriva in tempo per impedire ai due di prendere il materiale dalla sua società di produzione. Fortunatamente giungono la polizia e l’avvocato dei Dominguez, che salvano José ed Emilio.

Tale momento si conclude con l’arresto di Carchano. Dietro il suo arrivo ad Acacias c’è, appunto, un piano di vendetta. Infatti, il suo unico scopo è quello di vendicarsi contro Bellita. Le anticipazioni, però, rivelano che i problemi per Bellita non finiscono con l’arresto di Carchano!