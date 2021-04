Una Vita, chi è Julio lo straniero misterioso? José conosce il figlio illegittimo

By

Le anticipazioni segnalano una svolta interessante per la famiglia Dominguez: in breve tempo spunta fuori una verità inaspettata riguardante il passato del marito di Bellita

Le anticipazioni di Una Vita annunciano l’arrivo di un giovane misterioso ad Acacias 38! Chi è Julio? Questo è il nome con cui il ragazzo si presenta. Interpretato dall’attore Adrián Reyes, dimostra sin da subito di essere alla ricerca della famiglia Dominguez. Lo straniero chiede, infatti, a Servante e Jacinto notizie su Bellita, José e Cinta. In particolare, mostra interesse nei confronti della Del Campo. Questo, però, è un depistaggio. Julio Expósito è, in realtà, pronto a conoscere José Miguel. Qual è il motivo che spinge il ragazzo a recarsi nel ricco quartiere spagnolo? Ben presto esce fuori la verità, ma prima genera non pochi sospetti.

Scendendo nel dettaglio, a mostrare preoccupazioni su Julio è Emilio, il quale ha da poco scoperto che Margarita sta avvelenando Bellita. Il ragazzo inizia a girovagare tra le vie di Acacias. Il suo atteggiamento riesce ad attirare l’attenzione del giovane Pasamar. Quest’ultimo ha dei dubbi poiché nota che Julio fa troppe domande su Bellita. I due ragazzi approfondiscono la conoscenza ed Emilio comprende che il nuovo arrivato è semplicemente un ammiratore della coppia Dominguez. Nonostante i primi sospetti, Expósito dimostra di essere un bravo ragazzo con i suoi modi di fare.

Racconta ai vicini di essere arrivato ad Acacias dopo aver ricevuto un permesso militare. Ma questa è tutta la verità? Con il tempo, si scopre che Julio è il figlio illegittimo di José Miguel e, dunque, fratello di Cinta. Lui stesso confessa la sua vera identità, dopo essersi presentato come un ammiratore di Bellita. Julio è costretto a rivelare la sua identità e José e Cinta lo accolgono subito in famiglia. In quanto è una persona amichevole e socievole, riesce a farsi amare un po’ da tutti.

Si tratta di un nuovo personaggio, che arricchisce la trama di Una Vita legata ai Dominguez. E mentre Emilio è sempre più presente nelle vicende riguardanti questa famiglia, sua sorella Camino dà vita a una storia d’amore segreta con Maite. Le due si innamorano e la loro relazione non può di certo restare nascosta agli occhi indiscreti dei vicini di Acacias. Infatti, Liberto le becca insieme nelle prossime puntate in onda in Italia.

La storia di Camino e Maite è destinata a essere tormentata. A complicare la situazione ci pensa una new entry, ovvero Ildefonso. Quest’ultimo approda nel quartiere, su richiesta di Rosina, per corteggiare la giovane Pasamar. Felicia vuole a tutti i costi trovare un pretendente per sua figlia e l’amica riesce a individuare il ragazzo ‘perfetto’.