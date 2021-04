Una Vita, Maite e Camino scoperte: un vicino le becca insieme

Nelle prossime puntate di Una Vita un vicino scopre Maite e Camino insieme. La storia d’amore tra la pittrice parigina e la giovane Pasamar non può di certo passare inosservata ancora per molto tempo. Le due riescono a incontrarsi attraverso le lezioni di pittura, ma Felicia è disposta a tutto pur di interrompere tutto. Infatti, la ristoratrice crede che Camino stia solo perdendo tempo. Non immagina che, in realtà, sua figlia si sta innamorando della sua insegnante! La donna non appoggerebbe mai questa relazione e, dunque, i colpi di scena non tardano ad arrivare!

Tutti ad Acacias si rendono conto che Camino non è felice. Maite tenta di interrompere la loro relazione più volte, lasciando anche il quartiere spagnolo. Proprio per questo la giovane Pasamar dimostra di essere abbastanza triste. A un certo punto, la stessa ragazza confessa a Cesareo di essersi innamorata. Il vigilante rivela quanto scoperto a Felicia e, chiaramente, Camino non prende bene la sua intromissione. Quando Maite decide di lasciare definitivamente Acacias, la giovane Pasamar si presenta a causa sua con le valigie! Camino è disposta a partire insieme a lei.

Di fronte a questo importante gesto, Maite sceglie di restare e rendendo felice la figlia di Felicia. Nel frattempo, però, non sa che sua madre le sta cercando un pretendente. A trovare un corteggiatore per Camino ci pensa Rosina, la quale fa arrivare ad Acacias Ildefonso. I primi incontri tra i due giovani vanno abbastanza bene. Tra loro è possibile notare una certa complicità e la stessa Camino resta sorpresa quando scopre che il ragazzo ha delle idee progressiste.

Quanto sta accadendo genera una certa gelosia in Maite, che ha una reazione che spiazza la Pasamar. Quest’ultima, infatti, resta perplessa di fronte all’atteggiamento della pittrice parigina. Decide comunque di non chiederle spiegazioni e si reca nel suo atelier. Secondo le anticipazioni di Una Vita, qui, Maite e Camino vengono beccate da Liberto mentre si stanno scambiando un tenere abbraccio.

Il primo a scoprire nel quartiere che tra le due c’è in corso una relazione amorosa è proprio il Seler. Il marito di Rosina intuisce sin da subito che c’è qualcosa tra Maite e Camino. Prima che la storia esca completamente allo scoperto bisogna attendere un altro po’ di tempo. I telespettatori possono già immaginare la reazione che hanno i vicini!

Le due vivono una storia abbastanza turbolenta, proprio perché il loro amore non viene accettato.