Anticipazioni Una Vita, Bellita perde la voce: dramma per i Dominguez

La povera Bellita nelle prossime puntate di Una Vita fa una scoperta agghiacciante: sta perdendo la voce. La notizia arriva quando viene incoraggiata da José Miguel a registrare un nuovo album. La cantante, però, teme di non avere più l’età per questo. Nonostante ciò, quando la canzone è creata, raduna i vicini per esibirsi di fronte a loro. Sebbene sia contenta del risultato, appare ancora abbastanza preoccupata. A questo punto, decide di inserire l’urlo di Jacinto nella sua nuova canzone.

Tale proposta entusiasma il portinaio e la moglie Marcelina, che ovviamente accettano. Provano insieme l’esibizione, ma non riescono a far coincidere il tutto, tanto che José è costretto a svolgere il ruolo di mediatore. E mentre le cameriere sono piene di aspettative, Servante appare invidioso! L’ex portinaio propone, così, a Jacinto di registrare una canzone insieme. In seguito, i telespettatori vedranno Bellita ascoltare con orgoglio il suo nuovo album con la canzone Iepa-ia, che prende appunto il nome dall’urlo di Jacinto.

Sembra, però, che i critici non stiano apprezzando il lavoro di Bellita, la quale non riesce a trattenere le lacrime e la disperazione. Ma questo non dura a lungo, visto che scopre di aver frainteso il parere della stampa. In realtà, i critici apprezzano il rischio e l’abilità artistica in questo album. Bellita e Jacinto si ritrovano così a firmare i dischi per i vicini, registrando un vero successo.

Ed ecco che, secondo le anticipazioni di Una Vita, la felicità della Del Campo viene offuscata da un improvviso fastidio alla gola. Preoccupata, nasconde a tutti quello che le sta accadendo. Ora è preoccupata, in quanto teme di perdere la voce, tanto che rimanda l’incontro con un importante imprenditore musicale.

A questo punto, decide di recarsi dal guaritore di Cabrahigo, Aquilino, per curare la gola. Con il tempo continua ad avere problemi alla voce e si spaventa molto. Senza dire nulla a José Miguel, abusa dell’unguento che le consiglia il saggio. I risultati non sono per nulla positivi e, pertanto, Bellita teme di non essere in grado di proseguire con la sua carriera.

Ormai senza voce, è costretta a parlarne con José, che la porta subito da un dottore, il quale non le dà buone notizie sullo stato delle sue corde vocali. Il Dominguez, di fronte a questa situazione, inizia a pensare che bisognerebbe annullare le esibizioni della moglie, che sono già state programmate.

Attenzione, perché quando tutto sembra ormai perduto, perché ancora c’è qualche speranza per la voce di Bellita! Un luminare approda nel quartiere di Acacias e sembra avere tra le mani la soluzione adatta ad aiutare la cantante.