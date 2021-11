Una Vita, la festa di Marcos e Felicia finisce male: scontri e tanto disagio

L’arrivo dei fratelli Quesada ad Acacias causa solo malumori e problemi tra i vicini e, in particolare, per i Bacigalupe

La festa che Marcos e Felicia organizzano nelle prossime puntate di Una Vita non si conclude bene. Per chi se lo fosse perso, le anticipazioni segnalano che la ristoratrice accetta finalmente di sposare il Bacigalupe. Quest’ultimo, grazie all’intervento di Anabel, ‘rapisce’ la sua amata e la porta lontano da Acacias. Ed è proprio in questo momento che Marcos e Felicia si sposano, diventando così marito e moglie. Al suo ritorno, la ristoratrice ha anche modo di riappacificarsi con sua figlia.

Camino e Maite si ritrovano e, questa volta, grazie a Felicia. Le due lasciano Acacias per iniziare una nuova vita a Parigi e prima la giovane Pasamar riesce a fare finalmente pace con sua madre. Ora l’ex ristoratrice – vende il suo ristorante alla famiglia Olmedo – inizia la sua nuova vita con Marcos e per rendere partecipi tutti i vicini, insieme decidono di organizzare una festa. Nel frattempo, arrivano nel ricco quartiere spagnolo i due fratelli Quesada, Aurelio e Natalia.

Come già anticipato non portano buonumore ad Acacias e dimostrano subito di avere un passato in comune con Marcos e Anabel. Infatti, in Messico hanno avuto dei contatti e non pochi problemi. La festa dei Bacigalupe si celebra ed è un successo. Ma accade qualcosa che porta Marcos a doversi assentare per qualche minuto: arrivano all’evento i Quesada, che non sono stati neanche invitati!

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Aurelio mette a disagio Anabel e Miguel. L’uomo va subito a salutare la ragazza, che intanto sta flirtando con l’Olmedo. Quest’ultimo prova disagio nel vedere la giovane parlare con il Quesada, tanto che inizia ad avere qualche sospetto sul loro passato in Messico. La festa di Marcos e Felicia finisce male a causa della presenza di Aurelio e Natalia! Quest’ultima si avvicina, inoltre, ad Antonito, infastidendo Lolita!

Infatti, il Bacigalupe parla in privato con il Quesada e tra loro avviene un acceso confronto. In particolare, Marcos esorta Aurelio a chiudere un certo affare con il padre Salustiano. Intanto, Miguel è a disagio e chiede ad Anabel di raccontargli cos’è accaduto tra lei e il Quesada in Messico. La ragazza, però, non intende rispondere alle sue domande.

Natalia complica la situazione e in Miguel si accendono altri dubbi. Anche Felicia vuole sapere di più dei Quesada e chiede spiegazioni a suo marito. Quest’ultimo le racconta che in Messico era in affari con il padre di Aurelio, mentre Natalia e Anabel erano amiche. Ma non le svela proprio tutta la verità. In effetti, Miguel non ha torto ad avere dei dubbi, visto che Aurelio e Anabel condividono un passato insieme!

Il nipote di Sabina e Roberto, nelle prossime puntate, continua ad avere dei confronti con il Quesada e sembra che tra loro non circoli affatto buona aria!