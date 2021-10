Anticipazioni Una Vita: arrivano Aurelio e Natalia, la rovina di Acacias

Con l’arrivo di Aurelio e Natalia Quesada ad Acacias 38 la trama di Una Vita subisce un drastico cambiamento. I due, che sono fratello e sorella, cambiano per sempre le dinamiche del ricco quartiere spagnolo. Cosa hanno davvero in mente? Sicuramente nulla di buono. Le anticipazioni, in particolare, segnalano loschi piani provenienti dalla mente malvagia di lui. Si può dire che lei, alla fine, agisce secondo quanto le viene consigliato. Infatti, non ha un animo oscuro come il fratello.

Eppure anche Natalia si ritrova a mettere a segno non pochi colpi contro i vicini di Acacias. Innanzitutto, quando approdano nel quartiere, attirano l’attenzione di tutti. In particolare, Roberto condivide il suo disagio con Sabina, a cui rivela che i nuovi arrivati non gli danno una bella impressione. Anche quest’ultimi sono delle new entry di questa stagione della soap opera spagnola. Ebbene, sin da subito, il pubblico capirà che Aurelio e Natalia conoscono molto bene due personaggi che già fanno da tempo parte della trama.

I Quesada in passato hanno avuto a che fare con Marcos e Anabel. Ma attenzione i due uomini non sono per nulla in buoni rapporti. Dunque, con il trascorrere del tempo la situazione tra loro diventa davvero ingestibile. Entrambi sembrano essere pronti a confrontarsi in modo abbastanza duro e non se le mandano a dire! Il pubblico di Canale 5, quindi, deve attendere non pochi scontri ad Acacias con l’arrivo dei Quesada, che non destabilizzano solo la vita dei Bacigalupe.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che nelle puntate successive Aurelio consegna una lettera di suo padre a Marcos. Si aspetta da lui una risposta immediata al messaggio, ma il Bacigalupe non si lascia di certo mettere sotto pressione. Con il passare dei giorni, Aurelio e Natalia parlano delle prime mosse che devono mettere in atto contro Marcos.

Più che altro c’è Anabel che insospettisce parecchio. La ragazza si avvicina a Miguel Olmedo, il nipote di Sabina e Roberto. Quando, però, si ritrova a parlare con Natalia, nega il fatto di avere una relazione con il giovane. Si scopre con il passare del tempo che Aurelio e Anabel in passato hanno avuto un legame molto forte, mai accettato da Marcos.

Nel frattempo, mentre hanno a che fare con i Bacigalupe, i nuovi arrivati si preparano a destabilizzare gli abitanti del quartiere. In particolare, i telespettatori devono prepararsi a tradimenti e loschi piani. Natalia si inserisce in una coppia molto amata e stabile della soap opera spagnola. Dunque, il pubblico non amerà particolarmente la ragazza.

Inoltre, c’è da considerare che, dopo qualche tempo, Genoveva si unisce ai Quesada. Pertanto, si può immaginare già da ora che i colpi di scena sono proprio dietro l’angolo! Aurelio non è un volto sconosciuto agli amanti delle soap opera. A interpretare il suo personaggio è stato l’attore Carlos de Austria, conosciuto per aver rivestito il ruolo del pericoloso Cristobal ne Il Segreto.