Una Vita, il segreto di Marcos e Anabel: ecco cosa lei combinò in Messico

Marcos e Anabel Bacigalupe in Una Vita nascondono qualcosa e la conferma è arrivata nel corso della puntata di ieri. Qual è il loro segreto? Prima di giungere ad Acacias, padre e figlia vivevano in Messico. Lui ha deciso di trasferirsi in Spagna e il suo arrivo nel quartiere non è stato casuale. Infatti, Marcos ha ammesso di aver scelto tale destinazione per rivedere Felicia. Condividono un passato insieme e il Bacigalupe non ha mai dimenticato nulla della loro storia. Ed ecco che ora è pronto a riconquistarla. Nei prossimi episodi, fa di tutto affinché lei accetti la sua proposta di matrimonio.

Durante la puntata di ieri, i telespettatori hanno visto Marcos annunciare ad Anabel che sarebbe arrivata una nuova domestica. Detto ciò, ha ricordato il momento in cui ha scoperto in Messico che la loro vecchia cameriera copriva la ragazza. Non hanno fatto riferimento a nulla e, dunque, è rimasta la curiosità su cosa nascondono padre e figlia dei loro ultimi anni in Messico. La verità esce fuori quando nel quartiere approdano i due fratelli Aurelio e Natalia Quesada.

Le anticipazioni segnalano che il loro arrivo cambia per sempre Acacias, così come quello di Soledad, che viene assunta dal Bacigalupe come domestica. Aurelio e Natalia diventano grandi protagonisti della trama di Una Vita e, in particolare, hanno a che fare con Genoveva e Felipe. Non solo, il pubblico noterà subito che i Quesada conoscono già Marcos e Anabel.

Tra loro, però, non tira buona aria. È chiaro che in passato è accaduto qualcosa che ha fatto nascere un forte astio tra il Bacigalupe e Aurelio. Quest’ultimo dimostra, sin da subito, di essere pronto a tutto pur di raggiungere i suoi obbiettivi. E tra questi c’è quello di riconquistare Anabel. Si basa proprio su questo il segreto che nascondono i Bacigalupe.

In Messico Anabel avviò una relazione segreta con Aurelio. La forte differenza d’età è evidente, ma diverso tempo fa non fermò la ragazza, mentre la cameriera la copriva durante i suoi incontri con il Quesada. È, appunto, questo ciò a cui ha fatto riferimento Marcos nella puntata di ieri. Quest’ultimo non accettò assolutamente la relazione tra Anabel e Aurelio, tanto che li allontanò.

Dalle anticipazioni spagnole è possibile comprendere che in Messico i due avrebbero voluto convolare a nozze. Non riuscirono a diventare marito e moglie, in quanto Anabel piantò Aurelio sull’altare.

L’arrivo dei due fratelli Quesada destabilizza, in modo abbastanza evidente, il quartiere spagnolo.