Una Vita cast, arriva Soledad: il suo arrivo cambia per sempre Acacias

Le anticipazioni annunciano questa nuova new entry, che dimostra sin da subito di avere non pochi sceletri nell’armadio

Potrebbe sembrare strano inizialmente, ma l’arrivo di Soledad cambia per sempre Acacias 38. Nelle prossime puntate di Una Vita, i telespettatori avranno modo di conoscere la nuova domestica, interpretata da Silvia Marty. L’attrice è nota per aver interpretato Ingrid Munoz della serie tv di successo Paso Adelante. Fa il suo ingresso nel cast della soap opera e il suo personaggio non passa di certo inosservato.

Soledad diventa la domestica di casa Bacigalupe. Ad assumerla, infatti, è Marcos. Quest’ultimo è arrivato nel ricco quartiere spagnolo e ha subito incontrato Felicia, sua vecchia conoscenza. Inizia un corteggiamento da parte del nuovo arrivato per la ristoratrice. Impegnata ad avere il controllo sulla di vita di sua figlia Camino, inizialmente Felicia rifiuta le avances di Marcos.

C’è un momento, però, che la madre di Emilio appare gelosa del Bacigalupe, che si presenta con una donna. Poco dopo, si scopre che si tratta di sua figlia, Anabel. E mentre inizia a sospettare che tra la figlia di Marcos e Camino stia nascendo qualcosa di più di un’amicizia, Felicia riceve una bellissima notizia dall’Argentina: Emilio e Cinta sono in dolce attesa.

Intanto, secondo le anticipazioni di Una Vita, Marcos decide di stabilirsi ad Acacias. Ora ha bisogno di un’abitazione in cui andare a vivere con Anabel, per stare il più possibile vicino a Felicia. La casa di Felipe è perfetta. L’avvocato, in lotta con Genoveva, affitta il suo appartamento al Bacigalupe. A questo punto, la ristoratrice consiglia a Marcos di assumere una domestica.

A questo punto, arriva Soledad. Anabel non appare entusiasta dell’arrivo della cameriera, che assume sin da subito un atteggiamento abbastanza sospettoso. Sia in soffitta che in casa Bacigalupe, la domestica dimostra di avere non pochi scheletri nell’armadio.

Sebbene possa sembrare un personaggio qualunque, in realtà la vita di molti personaggi cambia proprio a causa di Soledad. Acacias 38, tra molto tempo, viene colpito da un terribile attentato, dietro il quale c’è proprio lo zampino della cameriera. Non solo, ancora prima, la domestica viene sospettata di omicidio!

Ed è proprio Marcos a ipotizzare che la nuova arrivata, con cui in futuro intrattiene anche una relazione, abbia commesso il delitto. Non resta ora che attendere per conoscere Soledad e assistere a questi colpi di scena! Inizialmente la new entry deve affrontare la rabbia di Anabel, che le dichiara guerra!

Dunque, non fila tutto liscio per la terribile Soledad, che dimostra di essere una persona senza scrupoli di coscienza.