Una Vita anticipazioni: Camino si innamora di Anabel? Cosa succede

Cosa succede tra Camino e Anabel? Nelle prossime puntate di Una Vita, il pubblico farà la conoscenza di altre new entry di questa stagione. Entrano ufficialmente nella trama di Acacias 38 Marcos e Anabel Bacigalupe. Padre e figlia approdano nel ricco quartiere spagnolo e subito si crea un legame con la famiglia Pasamar. Il nuovo arrivato è, infatti, una vecchia conoscenza di Felicia.

Marcos è il primo a giungere nel quartiere e subito si mostra interessato a trascorrere del tempo con la ristoratrice. Il suo corteggiamento è evidente, ma un giorno fa ritorno ad Acacias con una donna e questo provoca una certa gelosia in Felicia. Subito dopo, la madre di Camino scopre che si tratta di Anabel, la figlia di Marcos.

Immediatamente la ragazza instaura un bel rapporto proprio con Camino. Le due trascorrono molto tempo insieme e appaiono complici. Nel frattempo, la giovane Pasamar non sta vivendo un periodo sereno. Ha da poco salutato la sua amata Maite, per poi convolare a nozze con Ildefonso. Il loro matrimonio, come si può immaginare, non procede nel migliore dei modi.

A strappare un sorriso a Camino ci pensa appunto Anabel, ma Felicia non se ne resta con le mani in mano. La ristoratrice nota la forte vicinanza che c’è tra le due ragazze e sospetta che stia nascendo una relazione. Pertanto, ha un duro confronto con la figlia. Con il trascorrere del tempo la sua preoccupazione non diminuisce, anzi aumenta.

Anche Ildefonso attacca Camino per la sua speciale amicizia con Anabel. La vita della giovane Pasamar continua a essere davvero complicata. Ora anche il suo rapporto con la Bacigalupe viene messo in discussione. L’aspirante pittrice si fida talmente tanto della sua nuova amica che le parla della sua travagliata storia con Maite.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che tra Camino e Anabel continua a esserci un’amicizia. Non nasce una relazione amorosa tra loro, anche perché la figlia di Marcos si avvicina a un’altra persona nelle prossime puntate.

Inoltre, non è detto che sia finita per sempre tra Maite e Camino! Bisogna, però, ora prestare attenzione alle prossime mosse dei Bacigalupe. Come tutti i nuovi personaggi anche loro nascondono dei segreti.

Con il trascorrere del tempo, i telespettatori italiani li vedranno diventare protagonista della trama di Acacias 38. Va segnalato, inoltre, che tra Felicia e Marcos nasce una storia d’amore.

In quanto preoccupata per il futuro di Camino, la ristoratrice inizialmente cerca di mantenere comunque una certa distanza. Successivamente, si lascia andare con il Bacigalupe. Anche in questo caso, non mancano i colpi di scena!