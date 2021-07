Una Vita, Felicia gelosa: chi è la misteriosa ragazza che conquista Camino

By

Le anticipazioni segnalano l’arrivo di Marcos, una vecchia conoscenza della ristoratrice, che perde la testa quando lo vede in compagnia di un’altra donna

Arriva Marcos Bacigalupe ad Acacias nelle prossime puntate di Una Vita. Si tratta di una vecchia conoscenza di Felicia, che resta sorpresa nel vederla nel ricco quartiere spagnolo. Il messicano approda così nella trama della soap opera spagnola e le anticipazioni annunciano dei colpi di scena che lo riguardano. Infatti, va segnalato che Marcos assume un ruolo importante nel quartiere.

Innanzitutto, come si può notare sin da subito, ha un debole per Felicia, ancora troppo impegnata a seguire la figlia Camino. Ebbene la ragazza arriva a una scelta inattesa: sposa Ildefonso. E mentre Emilio e Cinta lasciano Acacias dopo essere diventati marito e moglie, Camino ha qualche difficoltà a mandare avanti il suo matrimonio.

Intanto, sua madre appare sempre più interessata a Marcos, il quale chiede aiuto a Susana. Il nuovo arrivato fa sapere all’ex sarta del quartiere che ha intenzione di corteggiare Felicia. La ristoratrice, però, non prende bene il fatto che il messicano, sua vecchia conoscenza, abbia indagato su di lei parlando con Susana. E tra loro avviene così il primo scontro.

Felicia si pente, in quanto sa di aver esagerato, ma ormai Marcos sembra essere scomparso. Recupera poi dalla spazzatura il biglietto che il messicano le ha dato per andare a un evento insieme. Quando si presenta, però, non riesce a trovarlo. La ristoratrice si ritrova costretta a chiedere a Liberto dove potrebbe essere andato a finire.

Alla fine, Marcos si ripresenta ad Acacias, ma non è da solo. Infatti, a fianco a lui c’è una donna. Questo provoca in Felicia un vero e proprio attacco di gelosie. Chi è questa ragazza misteriosa che accompagna Bacigalupe?

Secondo le anticipazioni di Una Vita, proprio attraverso Felicia il pubblico italiano conoscerà un’altra new entry: Anabel, la figlia di Marcos. Ebbene sì, la ragazza che fa ingelosire Felicia non è la fidanzata del messicano.

A questo punto, la ristoratrice può rilassarsi e sembra finalmente che tra loro le cose stiano tornando a scorrere. Nel frattempo, Anabel inizia a entrare ufficialmente nella trama, facendo amicizia con Camino e Ildefonso.

Nonostante tutto sembri procedere bene, Felicia esclude di avere ora una relazione con Marcos, sebbene Rosina insista. In questo momento, la ristoratrice ha altro di cui preoccuparsi, ovvero del rapporto che c’è tra sua figlia e Ildefonso.

Ben presto, tra Camino e Anabel nasce una bella complicità. Questo aiuta la giovane Pasamar ad affrontare meglio l’assenza di Maite, che le manca terribilmente.

Subito dopo, Felicia decide di accettare di uscire con Marcos. Ma, improvvisamente, riceve una chiamata, attraverso la quale la avvisano di stare attenta al messicano!

Marcos e Anabel hanno molto da raccontare. Padre e figlia arrivano ad Acacias con un mistero, che con il passare del tempo viene svelato!